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РИА Новости

Источник: запуск спутников OneWeb с Байконура вновь перенесли

03:10 23.11.2019
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© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запуск спутников британской компании OneWeb на российской ракете-носителе "Союз" с космодрома Байконур (Казахстан) отложен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с изготовлением космических аппаратов, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) сообщили, что компания OneWeb уведомила российскую сторону о переносе сроков запуска спутников с декабря на январь из-за дополнительных проверок космических аппаратов.
"Пуск сдвинулся дальше, и 23 января его уже не будет. Новые ориентировочные сроки - конец января-февраль", - сказал собеседник.
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Ранее о переносе запуска с декабря 2019 года на 23 января 2020 года из-за неготовности спутников РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В тот же день информацию о переносе подтвердила компания OneWeb.
Во время первого пуска с Байконура планируется вывести 34 аппарата. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале, когда были запущены шесть спутников.
Всего с Байконура до переноса этого пуска с 2019 года на 2020 год планировалось провести в следующем году семь стартов со спутниками OneWeb, с Восточного - четыре, один - с космодрома Куру. Остаются ли планы действительными - не сообщалось.
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