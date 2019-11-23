Источник: запуск спутников OneWeb с Байконура вновь перенесли

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запуск спутников британской компании Запуск спутников британской компании OneWeb на российской ракете-носителе "Союз" с космодрома Байконур (Казахстан) отложен с 23 января на конец января-февраль из-за задержек с изготовлением космических аппаратов, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) сообщили, что компания OneWeb уведомила российскую сторону о переносе сроков запуска спутников с декабря на январь из-за дополнительных проверок космических аппаратов.

"Пуск сдвинулся дальше, и 23 января его уже не будет. Новые ориентировочные сроки - конец января-февраль", - сказал собеседник.

Ранее о переносе запуска с декабря 2019 года на 23 января 2020 года из-за неготовности спутников РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. В тот же день информацию о переносе подтвердила компания OneWeb.

Во время первого пуска с Байконура планируется вывести 34 аппарата. Всего группировка OneWeb будет состоять из 672 спутников. По плану, она позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Первый пуск состоялся с космодрома Куру в феврале, когда были запущены шесть спутников.