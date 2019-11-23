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РИА Новости

Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита

03:32 23.11.2019 (обновлено: 04:31 23.11.2019)
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© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентства
Работа коллекторского агентства
© Fotolia / JackF
Работа коллекторского агентства. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимальный размер платежа по кредиту не должен превышать 25-30% от ежемесячного дохода, иначе существует риск выхода на просрочку, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.
"В идеальной ситуации считается, что 25-30% - это оптимальная доля доходов для качественного обслуживания кредитных обязательств, при котором риск выхода на просрочку минимален", - говорит он.
Большинство имеющих кредиты россиян, по данным НАПКА, как раз и направляют на обслуживание своей задолженности не более четверти от своего дохода. "К категории заемщиков со стабильным прогнозом по выплатам можно отнести более чем 55% от всех тех, кто имеет открытые кредиты на руках. То есть это те, кто тратит на обслуживание кредитов не более 25% от своего дохода", - отмечает Цацуа.
Показатель критичности, при котором вероятен выход на просрочку, для каждого свой и зависит от уровня потребности заемщика и его дохода, уверен эксперт. Так, при больших зарплатах на погашение долга можно отдавать и половину своего дохода, а вот уже при доходе в 15 тысяч рублей направлять 50% дохода в счет погашения долга практически равняется дефолту, подчеркивает представитель НАПКА.
"Однако принято считать, что 50% на погашение кредита при условии наличия на руках одного и более кредита, повышает риски выхода на просрочку", - заключил Цацуа.
Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентствРоссияЭкономика
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