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РИА Новости

В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

02:55 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский в Германии
Полицейский в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейский в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Бомба была обнаружена в районе Цольшток во время строительных работ в пятницу во второй половине дня. Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронет около 6,5 тысячи человек.
Ожидалась, что бомба будет обезврежена в пятницу вечером. Однако в связи с тем, что неподалеку на железнодорожных путях стояли около 30 вагонов с различными опасными грузами, было принято решение перенести работы на субботу, когда вагоны будут отогнаны на безопасное расстояние.
Сотрудник полиции в Германии
11 ноября, 17:44
В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
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ГерманияКельнВ мире
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