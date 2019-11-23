В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Бомба была обнаружена в районе Цольшток во время строительных работ в пятницу во второй половине дня. Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронет около 6,5 тысячи человек.
Ожидалась, что бомба будет обезврежена в пятницу вечером. Однако в связи с тем, что неподалеку на железнодорожных путях стояли около 30 вагонов с различными опасными грузами, было принято решение перенести работы на субботу, когда вагоны будут отогнаны на безопасное расстояние.
11 ноября, 17:44В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны