В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Бомба была обнаружена в районе Цольшток во время строительных работ в пятницу во второй половине дня. Территория на расстоянии 500 метров от места находки была оцеплена, эвакуация затронет около 6,5 тысячи человек.

Ожидалась, что бомба будет обезврежена в пятницу вечером. Однако в связи с тем, что неподалеку на железнодорожных путях стояли около 30 вагонов с различными опасными грузами, было принято решение перенести работы на субботу, когда вагоны будут отогнаны на безопасное расстояние.