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РИА Новости

Отец детей-"узников" из Усть-Катава прокомментировал ситуацию

02:23 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отец детей из Усть-Катава в Челябинской области, которых мать держала взаперти более десяти лет, заявил, что был не в курсе ситуации. Об этом мужчина рассказал на ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
По словам мужчины, он все время находился на заработках, а с детьми общался только по телефону. При этом, по его утверждению, он даже и не подозревал, что его дети не выходят из дома.
По данным следствия, 7 ноября после пожара в частном жилом доме Усть-Катава было обнаружено тело хозяйки дома, смерть женщины не носит криминального характера. Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, у погибшей женщины остались трое детей – девушка 20 лет, ее 11-летняя сестра, а также 15-летний брат, которые, как выяснилось, никогда не посещали школу. Накануне пожара дети сбежали из дома, их нашли, но домой женщине не вернули. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении, также с ними работает психолог. С их слов, мать не разрешала им посещать образовательную организацию, также семья не обращалась за помощью к медикам. По данным властей, дети жили без надзора соответствующих органов около 10 лет.
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Андрей МалаховРоссияУсть-КатавЧелябинская областьПроисшествия
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