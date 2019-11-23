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РИА Новости

В Мексике 10 человек погибли в двух крупных ДТП

02:18 23.11.2019
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© Flickr / TobiasАвтомобиль скорой помощи в Мексике
Автомобиль скорой помощи в Мексике
© Flickr / Tobias
Автомобиль скорой помощи в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Крупные ДТП произошли в пятницу на северной и южной границах Мексики - в Чиапасе маршрутный автобус сорвался в ущелье, в Соноре пассажирский автомобиль столкнулся с автоцистерной.
"Генеральная прокуратура штата Чиапас начала расследование ДТП, произошедшего в ночь на пятницу на платном шоссе Окосокоаутла - Лас-Чоапас, в котором погибли четыре человека и более 33 были ранены", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации СМИ, которые приводят слова потерпевших, водитель автобуса не справился с управлением, пропуская автопоезд на серпантине, и сорвался с обрыва. Сведений о гражданстве жертв и пострадавших не поступало.
В другом инциденте в штате Сонора такси с гражданами Венесуэлы, которое направлялось в сторону границы с США, столкнулось с автоцистерной. По информации газеты "Универсаль", пять пассажиров и водитель такси погибли на месте.
В Мексике ежегодно происходят около 400 тысяч ДТП, в которых гибнут порядка 16 тысяч человек.
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