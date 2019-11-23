Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшее время

ООН, 23 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшем будущем.
Отвечая журналистам в ООН на вопрос о том, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей, Педерсен сказал: "Да, у меня есть планы на этот счет. Вероятнее всего, они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем".
Он выразил надежду, что "появятся какие-то новости" относительно возможности его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.