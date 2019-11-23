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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T02:35+0300
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РИА Новости

Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшее время

02:12 23.11.2019 (обновлено: 02:35 23.11.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 23 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшем будущем.
Отвечая журналистам в ООН на вопрос о том, планирует ли он встречаться с кем-либо из российских представителей, Педерсен сказал: "Да, у меня есть планы на этот счет. Вероятнее всего, они будут обнародованы на следующей неделе. Я надеюсь на проведение встреч в ближайшем будущем".
Он выразил надежду, что "появятся какие-то новости" относительно возможности его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГейр ПедерсенСирияООНРоссияВ мире
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