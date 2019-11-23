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РИА Новости

Лондон не выполнил решение ООН о передаче Маврикию островов Чагос

01:25 23.11.2019 (обновлено: 09:14 23.11.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовАтолл Перос-Баньос архипелага Чагос в Индийском океане
Атолл Перос-Баньос архипелага Чагос в Индийском океане
© РИА Новости / Антон Денисов
Атолл Перос-Баньос архипелага Чагос в Индийском океане. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Великобритания не передала контроль над островами Чагос Маврикию в установленный ООН срок, сообщает газета Evening Standard.
В феврале Международный суд ООН вынес консультативное заключение, в котором пришел к выводу, что процесс деколонизации Маврикия, который привел к отделению от него архипелага Чагос, был незаконным. В мае большинство стран-членов организации проголосовали за то, чтобы Великобритания отказалась от контроля над островами.
Как напоминает издание, ООН предоставила Лондону срок в шесть месяцев на передачу контроля над островами Маврикию, который истек в пятницу. Великобритания не признает претензии Маврикия на суверенитет над архипелагом и не считает решения ни Международного суда, ни ООН обязательными к исполнению.
Процесс деколонизации Маврикия был завершен предоставлением ему независимости в 1968 году. При этом от Маврикия был отделен архипелаг Чагос, который остался под управлением Великобритании. Нынешние маврикийские власти сочли этот процесс незаконным – они сетуют на то, что не могут расселять на архипелаге Чагос своих граждан, в частности, лиц чагосского происхождения.
В 1960 году была принята Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Для контроля над ходом ее выполнения в 1961 году был создан комитет Генеральной ассамблеи по деколонизации.
На сегодняшний день насчитывается 17 несамоуправляющихся территорий: Американское Самоа, Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Виргинские острова США, Гуам, Гибралтар, Западная Сахара, Монтсеррат, остров Святой Елены, острова Кайман, острова Тёркс и Кайкос, Новая Каледония, Питкэрн, Токелау, Французская Полинезия и Фолклендские острова. Этими территориями управляют Великобритания, США, Новая Зеландия и Франция. В год учреждения ООН в несамоуправляющихся территориях, зависимых от колониальных держав, жила треть населения мира.
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане
4 марта, 08:00
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ВеликобританияМаврикийООНВ мире
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