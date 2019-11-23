Лондон не выполнил решение ООН о передаче Маврикию островов Чагос

В феврале Международный суд ООН вынес консультативное заключение, в котором пришел к выводу, что процесс деколонизации Маврикия, который привел к отделению от него архипелага Чагос, был незаконным. В мае большинство стран-членов организации проголосовали за то, чтобы Великобритания отказалась от контроля над островами.

Как напоминает издание, ООН предоставила Лондону срок в шесть месяцев на передачу контроля над островами Маврикию, который истек в пятницу. Великобритания не признает претензии Маврикия на суверенитет над архипелагом и не считает решения ни Международного суда, ни ООН обязательными к исполнению.

Процесс деколонизации Маврикия был завершен предоставлением ему независимости в 1968 году. При этом от Маврикия был отделен архипелаг Чагос, который остался под управлением Великобритании. Нынешние маврикийские власти сочли этот процесс незаконным – они сетуют на то, что не могут расселять на архипелаге Чагос своих граждан, в частности, лиц чагосского происхождения.

В 1960 году была принята Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Для контроля над ходом ее выполнения в 1961 году был создан комитет Генеральной ассамблеи по деколонизации.