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РИА Новости

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

01:23 23.11.2019 (обновлено: 08:50 23.11.2019)
69540
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше, расположенный в Балтийском море.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
21 ноября, 11:12Сказано в эфире
Сделка с подтекстом. Эксперт рассказал, зачем Киеву американский СПГСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину. Можно ли это считать альтернативой трубному газу, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Гусев.
"США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", - отметил Пушков.
Вашингтон, Варшава и Киев подписали в конце августа межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. В документе указано, что это должно способствовать реформе украинского газового рынка, развитию инфраструктуры импорта сырья в Польшу и американскому экспорту.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Вчера, 08:00
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
29011928518
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Алексей ПушковПольшаСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наступит время когда украинское население будет плеваться от "помощи" США, как и мы в 90-х годах. Читаешь бред когда хохлы пишут, что без ножек Буша Россия бы погибла, как будто россиянам их раздавали на улице безплатно. Вот и мы будем говорить, ну как же так вам же США безплатно газ привозит без которого вам не было бы жизни.
23 ноября, 07:14
СПСергей Попов
6720104
Если покупать газ в России или в Европе, это энергетическая зависимость, если в США это энергетическая независимость. А если покупать газ у США, закупленный США у России на Ямал СПГ?
23 ноября, 04:37
АСАндрей Ст
48210002
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