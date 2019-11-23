Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину

О прибытии в Польшу американского танкера со сжиженным газом для Киева ранее сообщило посольство США на Украине. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше, расположенный в Балтийском море.

"США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно", - отметил Пушков.