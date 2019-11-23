Эксперт: процедура импичмента не влияет на рейтинг Трампа

"Думаю, люди (избиратели Трампа – ред.) чувствуют связь с ним, которая не всегда отображается в соцопросах. Поэтому, что бы он ни сделал, его поддержка не меняется. Его рейтинг примерно равен (суммарному) рейтингу демократов, так что у него все не так плохо. Ему надо продолжать делать то, что он делает, и все будет в порядке, потому что выборы в США благоприятны для занимающих пост, и если экономика не будет снижаться, то тогда у Трампа хорошие шансы на переизбрание", - пояснила Макдермотт.