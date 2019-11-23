Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. Стрелявшие скрылись, их автомобиль позднее нашли сожженным.
По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди раненых - 22-летняя официантка Доминика Акиртава.
"Она в крайне тяжелом состоянии. У нее падает давление. Операцию из-за этого не делали", - сказал дежурный сотрудник больницы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность преступникам скрыться за пределами республики.