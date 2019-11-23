Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019

© Sputnik На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019

СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме , находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.

В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. Стрелявшие скрылись, их автомобиль позднее нашли сожженным.

По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди раненых - 22-летняя официантка Доминика Акиртава.

"Она в крайне тяжелом состоянии. У нее падает давление. Операцию из-за этого не делали", - сказал дежурный сотрудник больницы.