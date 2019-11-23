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РИА Новости

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

01:11 23.11.2019 (обновлено: 07:34 23.11.2019)
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 23 ноя - РИА Новости. Девушка, пострадавшая во время перестрелки в Сухуме, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии.
В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. Стрелявшие скрылись, их автомобиль позднее нашли сожженным.
По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди раненых - 22-летняя официантка Доминика Акиртава.
"Она в крайне тяжелом состоянии. У нее падает давление. Операцию из-за этого не делали", - сказал дежурный сотрудник больницы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность преступникам скрыться за пределами республики.
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
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