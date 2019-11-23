США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

ООН, 23 ноя – РИА Новости. США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии , пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

В числе приоритетов США в Сирии он назвал "безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск".

"В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса", - сказал Джеффри.

"Мы считаем, что эта позиция согласуется с мнением многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно работать с ними, чтобы сохранить это давление", - добавил он.

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.