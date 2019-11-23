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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T04:43+0300
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РИА Новости

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

00:54 23.11.2019 (обновлено: 04:43 23.11.2019)
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ООН, 23 ноя – РИА Новости. США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
В числе приоритетов США в Сирии он назвал "безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск".
"В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса", - сказал Джеффри.
"Мы считаем, что эта позиция согласуется с мнением многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно работать с ними, чтобы сохранить это давление", - добавил он.
В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.
"Жаль, что наши американские коллеги, как мы только что услышали, по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс", - сказал он.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Война в СирииДжеймс ДжеффриСирияСША
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