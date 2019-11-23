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РИА Новости

В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон

00:47 23.11.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Пригородный поезд врезался в брошенный на железнодорожных путях жилой фургон в штате Калифорния, несколько пассажиров поезда получили незначительные травмы, сообщает телеканал ABC.
Инцидент произошел утром в пятницу в Санта-Фе Спрингс в пригороде Лос-Анджелеса, электричка направлялась в северо-восточном направлении из Орандж Каунти в Лос-Анджелес. Столкновение с брошенным на путях автомобильным фургоном произошло около 05:30 утра. В результате фургон загорелся и, как сообщают очевидцы, разлетелся на куски.
По информации телеканала, в момент столкновения в автофургоне людей не было. Во время вынужденного торможения поезда легкие травмы получили четыре пассажира, которым прибывшие на место аварии врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Полиция Лос-Анджелеса сообщила в своем Twitter-аккаунте, что раненых в результате инцидента нет.
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