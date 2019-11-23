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Война в Сирии
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РИА Новости

Педерсен оценил проведение заседания конституционного комитета Сирии

00:34 23.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 23 ноя – РИА Новости. Говорить о достижении согласия между всеми членами конституционного комитета Сирии по поводу пунктов будущей конституции пока рано, заявил спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен, выступая на заседании СБ ООН.
"Было бы слишком рано говорить, что есть согласие по пунктам конституции. Нет пока также согласия по поводу того, какие проблемы должен затрагивать текст будущей конституции, и какие должны быть отражены иным способом", - сказал он.
Тем не менее Педерсен приветствовал проведение первого заседания конституционного комитета и тот факт, что сирийцы собрались в одной комнате одновременно с участием правительства, оппозиции и гражданского общества.
"Начало работы комитета стало знаком надежды для сирийского народа и шансом для участников процесса начать прямой диалог, который будут вести они сами", - отметил спецпредставитель.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы, положив начало процессу политического урегулирования в республике.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГейр ПедерсенСовет Безопасности ООНСирияВ мире
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