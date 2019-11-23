Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T09:22+0300
https://ria.ru/20191123/1561496431.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154766/86/1547668652_0:159:3222:1971_1036x0_80_0_0_64492e8041766c340ef4295431bff08b.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" проведет в Москве 19-й съезд

00:15 23.11.2019 (обновлено: 09:22 23.11.2019)
1768
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" в субботу проведет в Москве свой 19-й съезд, который посетит президент Владимир Путин. На съезде будет дан старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
О планах главы государства выступить на съезде партии ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не анонсируя содержание выступления. В работе съезда также примет участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.
На прошлом съезде, который прошел в декабре 2018 года, Путин призвал членов "Единой России" работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров. Он выразил надежду, что ЕР "станет партией настоящего прорывного развития России". Путин подчеркнул, что на "Единой России" лежит повышенная ответственность за благополучие граждан, и призвал ее членов самым тщательным образом следить за этическим поведением, не допуская хамства и заносчивости ни на каком уровне - ведь это, по словам президента, "просто опускает партию ниже плинтуса".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 17:33
На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев

Подготовка к выборам в Госдуму

Предстоящий съезд правящей партии будет посвящен подготовке к выборной кампании 2021 года. Кроме того, ожидается ряд кадровых решений, будут обновлены генеральный и высший совет партии, изменится структура генсовета и исполкома ЕР, сообщил журналистам ранее секретарь генсовета Андрей Турчак.
"Единая Россия" является единственной в России партией, которая публично избирает свое руководство. В пятницу в ходе расширенного заседания экспертного совета ЕР председатель высшего совета партии Борис Грызлов рассказал, что "Единая Россия" может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей. При этом, по его словам, стержнем предвыборной работы единороссов должны стать именно партийные кадры, а не специалисты, которых партия привлекает к организации кампаний. Как отметил Турчак, цель ЕР на 2021 год – получить конституционное большинство в ГД, "и это задача реальная".
Андрей Турчак
Вчера, 15:47
Турчак рассказал, что его замом в ЕР может стать вице-губернатор Ленобласти

"В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, ну и, соответственно, практически дадим старт кампании 2021 года", - сказал Турчак ранее на заседании президиума генсовета ЕР.

В ходе заседания экспертного совета Турчак сообщил, что на съезде примут решение об изменении работы генсовета партии. Планируется разбить его на шесть отраслевых функциональных рабочих групп с четко обозначенным KPI по срокам и индикаторам. Предполагается, что каждый член генсовета будет нести на себе "конкретную функциональную нагрузку".
Секретарь генсовета ЕР также рассказал, что на съезде будет принято решение об изменении работы центрального исполкома партии. По его словам, исполком станет работать как "проектный офис", который к моменту старта избирательного цикла 2021 года перейдет в формат работы избирательного штаба. Он отметил, что планирует лично заниматься работой проектного офиса на базе исполкома.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Вчера, 14:06
ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов

Кадровые перестановки

На съезде планируется сменить некоторых заместителей секретаря генсовета партии. Турчак рассказал, что одним из его заместителей может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет курировать региональную и электоральную работу единороссов. Предполагается, что он сменит на этой должности депутата Госдумы Виктора Селиверстова.
С должности заместителя секретаря генсовета ЕР уйдет Евгений Ревенко, об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram, отметив, что продолжит работать в партийной комиссии по этике.
Источник, близкий к руководству "Единой России", сообщил РИА Новости, что вместо Ревенко заместителем Турчака в генсовете может стать депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Вчера, 13:45
Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

Запрос на сокращение дистанции

Россияне уверены, что правящей партии необходимо более тесно взаимодействовать с населением и обновить свой состав, свидетельствуют данные опроса, который ВЦИОМ совместно с Институтом развития парламентаризма подготовил в преддверии съезда "Единой России".
По мнению россиян, "Единая Россия" должна сосредоточить свои усилия на решении следующих внутрипартийных проблем: более тесное взаимодействие с населением (43%), омоложение состава партии (23%), обновление руководства партии (18%). Менее распространены убеждения в том, что ЕР должна развивать практику обязательных ежегодных отчетов (14%), привлекать авторитетных людей в сторонники (13%).
Кроме того, 11% россиян высказались за изменение программы партии, 10% - за привлечение в партию новых политиков, 8% - за более активное использование современных способов коммуникации. Только 3% убеждены в необходимости увеличивать число сторонников ЕР.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Эмблема партии Единая Россия
15 ноября, 14:14
В ЕР предложили исключить уголовное преследование за предпринимательство
Согласно результатам закрытого исследования ВЦИОМ, которые приводит газета "Коммерсант", у правящей в стране партии "самый высокий процент допустимого голосования" — 60%, то есть порядка 60% россиян готовы отдать свои голоса "Единой России" на выборах.
По данным исследования, россияне считают, что для улучшения электоральных показателей ЕР должна сосредоточить усилия на более тесном взаимодействии с населением (43%) и на обновлении партийного руководства (41%). Отвечая на вопрос о том, решение каких проблем должны быть приоритетным для "Единой России", 59% опрошенных ответили, что она должна заниматься повышением качества медицинского обслуживания и доступности медицинской помощи. 44% заявили, что партия должна заниматься решением проблем пенсионеров, а 32% — повышением качества и доступности образования.
Согласно опросу ВЦИОМ за 11-17 ноября, рейтинг ЕР среди населения составляет 32,6%, это выше, чем у других парламентских партий. Так, рейтинг КПРФ составил 14,9% , ЛДПР – 12,1%, "Справедливой России" - 6,2%.
Опрос ВЦИОМ о рейтинге ЕР был проведен методом телефонного интервью, ежедневно опрашивались 1,6 тысяч респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.
Андрей Турчак
8 ноября, 11:28
Ротация глав региональных отделений ЕР продолжится, заявил Турчак

Новый политический курс

Опрошенные РИА Новости политологи сошлись во мнении, что "Единой России" необходимы новые лица, новый политический курс, а главной задачей партии сегодня должно стать сокращение дистанции с населением и укрепление позиций в регионах.
"Единая Россия" остается крупной и влиятельной партией с максимальными рейтингами, но рейтинги в последние годы достаточно серьезно просели. У партии власти проблемы достаточно серьезные на фоне настоящего большого политического цикла - парламентские и президентские выборы. И ответить на этот вызов партия может, только предъявив во многом новые лица и новый политический курс. И здесь одновременно это и вызов, и проблема для партии", - рассказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
Эмблема партии Единая Россия
31 октября, 16:48
Первый замгубернатора Кубани объяснил свою фразу о "конце ЕР"
По его оценке, на съезде партия решит вопрос кадрового обновления, но это будет лишь "частичной перезагрузкой", больше имиджевой, чем содержательной. Эксперт уверен, что для приобретения доверия населения необходима серьезная перезагрузка социально-экономической политики партии в сторону роста доходов и ускорения роста экономики.
Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также отметил, что важнейшая задача партии сегодня – это поиск путей для сокращения дистанции с российскими гражданами. По его мнению, этот вопрос станет одним из ведущих на предстоящем съезде. Он также отметил, что решение партии об избрании ряда губернаторов секретарями реготделений станет важным шагом для укрепления позиций ЕР на местах.
"Есть важный атрибут правящей партии. Правящая партия формирует органы власти и несет ответственность за органы власти, которые ей сформированы. Мы знаем, что в случае "Единой России" на федеральном уровне это не совсем так. И мы знаем, что и в регионах это не так. И это решение о том, что губернаторы возглавят в ряде регионов региональные отделения партии, может стать важным шагом на пути превращения ЕР в полноценную правящую партию", - отметил Зудин.
Радий Хабиров
25 октября, 21:55
Хабиров возглавил региональное отделение ЕР в Башкирии
129237162
Обсудить 38
19-й съезд "Единой России"Единая РоссияВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не съезд , а сходка
23 ноября, 02:46
Олег Нау
4100002
Как только Путин уйдет с поста, эта партия воров и мошенников сгинет. Вот это радует. Скорее бы они все сгинули.
23 ноября, 04:40
ВпВсё помню! Дедушка
3340002
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Гусеничная автономная платформа Маркер
Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Севастополь. Крым
В России оценили планы команды Зеленского по "возвращению" Крыма
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Телескоп
Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
Лента новостейМолния