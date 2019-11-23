"Единая Россия" проведет в Москве 19-й съезд

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. " Единая Россия " в субботу проведет в Москве свой 19-й съезд, который посетит президент Владимир Путин . На съезде будет дан старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.

О планах главы государства выступить на съезде партии ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не анонсируя содержание выступления. В работе съезда также примет участие председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

На прошлом съезде, который прошел в декабре 2018 года, Путин призвал членов "Единой России" работать над устойчивостью ее авторитета и проводить открытые конкурсы управленческих кадров. Он выразил надежду, что ЕР "станет партией настоящего прорывного развития России". Путин подчеркнул, что на "Единой России" лежит повышенная ответственность за благополучие граждан, и призвал ее членов самым тщательным образом следить за этическим поведением, не допуская хамства и заносчивости ни на каком уровне - ведь это, по словам президента, "просто опускает партию ниже плинтуса".

Подготовка к выборам в Госдуму

Предстоящий съезд правящей партии будет посвящен подготовке к выборной кампании 2021 года. Кроме того, ожидается ряд кадровых решений, будут обновлены генеральный и высший совет партии, изменится структура генсовета и исполкома ЕР, сообщил журналистам ранее секретарь генсовета Андрей Турчак.

"Единая Россия" является единственной в России партией, которая публично избирает свое руководство. В пятницу в ходе расширенного заседания экспертного совета ЕР председатель высшего совета партии Борис Грызлов рассказал, что "Единая Россия" может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей. При этом, по его словам, стержнем предвыборной работы единороссов должны стать именно партийные кадры, а не специалисты, которых партия привлекает к организации кампаний. Как отметил Турчак, цель ЕР на 2021 год – получить конституционное большинство в ГД, "и это задача реальная".

"В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, ну и, соответственно, практически дадим старт кампании 2021 года", - сказал Турчак ранее на заседании президиума генсовета ЕР.

В ходе заседания экспертного совета Турчак сообщил, что на съезде примут решение об изменении работы генсовета партии. Планируется разбить его на шесть отраслевых функциональных рабочих групп с четко обозначенным KPI по срокам и индикаторам. Предполагается, что каждый член генсовета будет нести на себе "конкретную функциональную нагрузку".

Секретарь генсовета ЕР также рассказал, что на съезде будет принято решение об изменении работы центрального исполкома партии. По его словам, исполком станет работать как "проектный офис", который к моменту старта избирательного цикла 2021 года перейдет в формат работы избирательного штаба. Он отметил, что планирует лично заниматься работой проектного офиса на базе исполкома.

Кадровые перестановки

На съезде планируется сменить некоторых заместителей секретаря генсовета партии. Турчак рассказал, что одним из его заместителей может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, который будет курировать региональную и электоральную работу единороссов. Предполагается, что он сменит на этой должности депутата Госдумы Виктора Селиверстова.

С должности заместителя секретаря генсовета ЕР уйдет Евгений Ревенко, об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram, отметив, что продолжит работать в партийной комиссии по этике.

Источник, близкий к руководству "Единой России", сообщил РИА Новости, что вместо Ревенко заместителем Турчака в генсовете может стать депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Запрос на сокращение дистанции

Россияне уверены, что правящей партии необходимо более тесно взаимодействовать с населением и обновить свой состав, свидетельствуют данные опроса, который ВЦИОМ совместно с Институтом развития парламентаризма подготовил в преддверии съезда "Единой России".

По мнению россиян, "Единая Россия" должна сосредоточить свои усилия на решении следующих внутрипартийных проблем: более тесное взаимодействие с населением (43%), омоложение состава партии (23%), обновление руководства партии (18%). Менее распространены убеждения в том, что ЕР должна развивать практику обязательных ежегодных отчетов (14%), привлекать авторитетных людей в сторонники (13%).

Кроме того, 11% россиян высказались за изменение программы партии, 10% - за привлечение в партию новых политиков, 8% - за более активное использование современных способов коммуникации. Только 3% убеждены в необходимости увеличивать число сторонников ЕР.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Согласно результатам закрытого исследования ВЦИОМ, которые приводит газета "Коммерсант", у правящей в стране партии "самый высокий процент допустимого голосования" — 60%, то есть порядка 60% россиян готовы отдать свои голоса "Единой России" на выборах.

По данным исследования, россияне считают, что для улучшения электоральных показателей ЕР должна сосредоточить усилия на более тесном взаимодействии с населением (43%) и на обновлении партийного руководства (41%). Отвечая на вопрос о том, решение каких проблем должны быть приоритетным для "Единой России", 59% опрошенных ответили, что она должна заниматься повышением качества медицинского обслуживания и доступности медицинской помощи. 44% заявили, что партия должна заниматься решением проблем пенсионеров, а 32% — повышением качества и доступности образования.

Согласно опросу ВЦИОМ за 11-17 ноября, рейтинг ЕР среди населения составляет 32,6%, это выше, чем у других парламентских партий. Так, рейтинг КПРФ составил 14,9% , ЛДПР – 12,1%, "Справедливой России" - 6,2%.

Опрос ВЦИОМ о рейтинге ЕР был проведен методом телефонного интервью, ежедневно опрашивались 1,6 тысяч респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.

Новый политический курс

Опрошенные РИА Новости политологи сошлись во мнении, что "Единой России" необходимы новые лица, новый политический курс, а главной задачей партии сегодня должно стать сокращение дистанции с населением и укрепление позиций в регионах.

"Единая Россия" остается крупной и влиятельной партией с максимальными рейтингами, но рейтинги в последние годы достаточно серьезно просели. У партии власти проблемы достаточно серьезные на фоне настоящего большого политического цикла - парламентские и президентские выборы. И ответить на этот вызов партия может, только предъявив во многом новые лица и новый политический курс. И здесь одновременно это и вызов, и проблема для партии", - рассказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

По его оценке, на съезде партия решит вопрос кадрового обновления, но это будет лишь "частичной перезагрузкой", больше имиджевой, чем содержательной. Эксперт уверен, что для приобретения доверия населения необходима серьезная перезагрузка социально-экономической политики партии в сторону роста доходов и ускорения роста экономики.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также отметил, что важнейшая задача партии сегодня – это поиск путей для сокращения дистанции с российскими гражданами. По его мнению, этот вопрос станет одним из ведущих на предстоящем съезде. Он также отметил, что решение партии об избрании ряда губернаторов секретарями реготделений станет важным шагом для укрепления позиций ЕР на местах.