Искать и не сдаваться: в Липецкой области полицейские спасли женщину

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции МО МВД России "Данковский" разыскали пропавшую без вести пенсионерку и передали ее медицинским работникам, сообщает пресс-служба МВД России. В дежурную часть полиции обратилась гражданка, которая сообщила, что накануне ее 70-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Выяснилось также, что потерявшаяся страдает потерей памяти и является инвалидом II группы.

Полицейские, местные жители и волонтеры искали женщину вместе. Спустя почти сутки капитан полиции Владимир Дегтерев вместе со слушателем Воронежского института МВД России Алексеем Логиновым в лесополосе в нескольких километрах от дома заявительницы обнаружил женщину, которая лежала на земле. Она не могла двигаться и говорить.

Ранее эту территорию уже обследовали местные жители, но полицейские решили повторно обойти труднодоступную местность.

Оперуполномоченный вызвал бригаду скорой помощи и передал пострадавшую медикам, которые доставили ее в больницу. По мнению врачей, еще час-полтора — и женщина могла погибнуть от переохлаждения.