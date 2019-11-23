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РИА Новости

Искать и не сдаваться: в Липецкой области полицейские спасли женщину

11:30 23.11.2019 (обновлено: 15:20 23.11.2019)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции МО МВД России "Данковский" разыскали пропавшую без вести пенсионерку и передали ее медицинским работникам, сообщает пресс-служба МВД России. В дежурную часть полиции обратилась гражданка, которая сообщила, что накануне ее 70-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Выяснилось также, что потерявшаяся страдает потерей памяти и является инвалидом II группы.
Полицейские, местные жители и волонтеры искали женщину вместе. Спустя почти сутки капитан полиции Владимир Дегтерев вместе со слушателем Воронежского института МВД России Алексеем Логиновым в лесополосе в нескольких километрах от дома заявительницы обнаружил женщину, которая лежала на земле. Она не могла двигаться и говорить.
Ранее эту территорию уже обследовали местные жители, но полицейские решили повторно обойти труднодоступную местность.
Оперуполномоченный вызвал бригаду скорой помощи и передал пострадавшую медикам, которые доставили ее в больницу. По мнению врачей, еще час-полтора — и женщина могла погибнуть от переохлаждения.
"Благодаря упорству, профессионализму, добросовестности и человечности сотрудников полиции жизнь пенсионерки спасена", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкМВД РФЛипецкая областьРоссия
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