Погромщики в Гонконге надоели всем, кроме США. В чем причина

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. В Гонконге продолжаются ожесточенные столкновения полицейских с демонстрантами. Применение силы на улицах в очередной раз обеспокоило американских политиков, пристально следящих за ситуацией в специальном административном районе Китая. Сенат принял закон "О правах человека и демократии в Гонконге". Пекин в ответ рекомендовал Вашингтону не заниматься защитой чужих граждан. Чем обернется инициатива сенаторов, разбиралось РИА Новости.

Во имя прав человека

В конгрессе США в разгаре баталии между демократами и республиканцами по поводу импичмента президента Дональда Трампа. Однако представители двух партий объединились на другом фланге. Сенат единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" во вторник, 16 ноября. Накануне документ утвердила палата представителей.

Теперь ожидается, что закон подпишет Трамп. Правда, он в последнее время не высказывался по поводу гонконгских протестов, а его администрацию в медиа вообще не особо хвалят за продвижение прав человека. Однако, даже если глава Белого дома не захочет ставить подпись, документ все равно вступит в силу, так как его поддержало сенатское большинство и право президентского вето на него не распространяется.

Закон позволит американскому правительству вводить санкции против китайских госслужащих, которые "участвуют в попрании прав человека в Гонконге".

Кроме того, Госдеп обязуют ежегодно проверять, как поддерживается особый статус территории в рамках различных соглашений, договоров и американского законодательства. Иными словами, соблюдаются ли здесь принципы верховенства закона, пункты соглашения между Великобританией и КНР о возвращении Гонконга и Всеобщая декларация прав человека.

© AP Photo / Ng Han Guan Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге © AP Photo / Ng Han Guan Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге

Такие отчеты будут расширены и дополнятся сведениями о том, не ограничивает ли Гонконг свою автономию под влиянием Пекина и как это скажется на будущем развитии специального района.

Как пояснила в разговоре с РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам китаист Вита Спивак, документ в первую очередь отражает геополитические интересы Соединенных Штатов. По ее словам, этим законопроектом Вашингтон подтверждает свое право защищать демократию в других странах так, как он себе это представляет.

Удар по Трампу

По китайскому законодательству Гонконг (Сянган) — специальный административный район страны. Такой статус территория получила после возвращения в лоно родины в 1997 году, когда перестала быть британской колонией и вошла в состав КНР. После передачи суверенитета району была предоставлена широкая автономия во всех сферах, кроме обороны и внешней политики.

В то же время между Гонконгом и Вашингтоном с 1992 года установлены отдельные двусторонние отношения. В законе "О политике США в отношении Гонконга" в частности говорится, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с этой территорией в сфере торговли отдельно от Китая.

Если Гонконг потеряет автономию, под угрозой окажутся иностранный бизнес, инвестиции и оборот товаров и услуг с США, который в 2018 году оценивался в 66,9 миллиарда долларов (торговый профицит тогда составил 31 миллиард долларов). Для Соединенных Штатов город также важен с точки зрения безопасного доступа к китайскому рынку. Около 290 американских компаний имеют в Гонконге региональные головные офисы, еще более 400 фирм расположили там свои представительства.

© AP Photo / Andy Wong Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине © AP Photo / Andy Wong Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине

Законопроект, хоть и направлен в первую очередь на защиту прав человека, может также серьезно повлиять на торговые отношения США и материкового Китая, отмечает Спивак.

"В КНР такой закон воспримут как попытку вмешаться в суверенные дела Китая, и отношения (с Вашингтоном. — Прим. ред.) это может подпортить", — указывает эксперт, подчеркивая, что все это происходит на фоне попыток Соединенных Штатов договориться с Пекином в возникших торговых спорах.

"Подписание сделки и так отложили из-за переноса саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для администрации Трампа сейчас — не лучшее время принимать такой закон: стороны как никогда близки к достижению договоренности, — говорит собеседница РИА Новости. — Это может сказаться на готовности Пекина, например, закупить дополнительные партии сельскохозяйственной продукции в США, что повлияет на взгляды электората Трампа в следующем году, когда ему нужно будет переизбираться".

Вопиющее вмешательство

В китайском руководстве действительно отнеслись к инициативе американских сенаторов без восторга. Двадцатого ноября одно за другим стали появляться осуждающие законопроект заявления китайских властей.

"Действия США — грубое вмешательство во внутренние дела Китая", — подчеркнули в Комитете по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны.

"В последние пять месяцев насильственные преступления в Гонконге серьезно нарушили верховенство закона и общественный порядок, подорвали процветание и стабильность города, поставили под вопрос принцип "Одна страна, две системы", передавало заявление комитета ВСНП китайское агентство Синьхуа.

В китайском парламенте отметили, что в ходе беспорядков их участники вели себя все агрессивнее: громили здания, устраивали поджоги и наносили увечья обычным гражданам. "Демонстранты не видели границ и не только действовали без уважения к морали, но и без страха перед законом", — отметили депутаты.

Сенат США же, "вместо того, чтобы осудить гнусные преступления, по призыву кучки антикитайски настроенных законотворцев в Гонконге, поддерживает насилие во имя "прав человека" и "демократии", высказывался Пекин. "Это полностью раскрывает лицемерие конгресса США, его двойные стандарты и злобные намерения противостоять Китаю и создать беспорядок в Гонконге", — подчеркивали авторы заявления.

© REUTERS / Tyrone Siu/File Photo Протестующие бросают коктейли Молотова в полицейские машины возле Гонконгского политехнического университета, 17 ноября 2019 года © REUTERS / Tyrone Siu/File Photo Протестующие бросают коктейли Молотова в полицейские машины возле Гонконгского политехнического университета, 17 ноября 2019 года

В то же время высшее руководство КНР довольно долго хранило молчание. В начале ноября глава администрации Гонконга Кэрри Лам, назначенная Пекином, во время визита в Шанхай отчиталась перед председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации на вверенной ей территории. Глава государства поблагодарил ее за усилия в поддержании порядка и выразил доверие администрации.

Вскоре председатель впервые за все время протестов выступил с заявлением по поводу происходящего в специальном административном районе. "Мы будем твердо поддерживать <…> судебные органы в суровом наказании жестоких преступников в соответствии с законом", — подчеркнул Си Цзиньпинь на саммите БРИКС в Бразилии, дав понять, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе.

Он подчеркнул, что Китай непоколебим в стремлении защищать национальную целостность, суверенитет и поддерживать принцип "Одна страна, две системы". А также противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга.

Неудержимые демонстранты

Убеждать иностранную публику в том, что демонстранты переходят границы дозволенного, уже не приходится. Помимо кадров разгона толпы полицией, в Сети гуляют и записи, где демонстранты поджигают и громят станции метро, торговые центры и даже небольшие лавки и магазины.

Местные жители взяли вопрос приведения города в порядок в свои руки: оттирают стены от надписей, расчищают улицы. Массовое движение (несколько месяцев назад на улицы вышли более миллиона гонконгцев) против закона об экстрадиции в КНР, который в итоге отозвали, превратилось в локальные погромы.

В последние дни полем боя между правоохранительными органами и протестующими стал кампус Политехнического университета, который находится в полицейской осаде уже неделю.

В воскресенье, 17 ноября, там укрылись несколько сотен радикально настроенных протестующих. Забаррикадировавшись, демонстранты запускали в представителей власти бутылки с зажигательной смесью.

За неделю покинули кампус, сдались властям или были арестованы около тысячи человек, однако еще примерно сотня остается на месте событий. На требования полиции покинуть территорию университета протестующие отвечают отказом. Полиция предупреждает: тем, кто не подчинится приказу, грозит до десяти лет лишения свободы.

В то же время глава полиции Гонконга Крис Танг Пинг объявил, что добровольно сдавшимся в случае необходимости окажут медицинскую помощь, а несовершеннолетних не будут арестовывать.

Однако уговорам поддаются не все. Один из тех, к кому обращался Танг Пинг, 16-летний подросток, в разговоре с журналистами гонконгской газеты South China Morning Post заявил: "Мы либо выживем, либо умрем все вместе. Я лучше умру, чем сдамся".