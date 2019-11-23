Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-23T10:02+0300
https://ria.ru/20191123/1561488140.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155878/28/1558782803_0:40:1000:603_1036x0_80_0_0_faad6bfb057a9316134a32a6120c7276.jpg
РИА Новости

АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх

10:02 23.11.2019
139
© Фото : Public domainКафедральный собор Рождества Христова в Каире
Кафедральный собор Рождества Христова в Каире
© Фото : Public domain
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В декабре официально откроется новая трасса, благодаря которой время трансфера из Каира в Шарм-эш-Шейх сократится в два раза, сообщает АТОР.
В Египте в тестовом режиме запустили новую трассу из Каира в Шарм-эш-Шейх. Ее длина — 342 километра, что на 200 километров короче действующей магистрали. Разрешенная скорость на построенной дороге составит 120 километров в час.
Эксперты ожидают, что путь из столицы до красноморского курорта на автотранспорте сократится с восьми-девяти до четырех часов.
Новая трасса, как заявил губернатор Южного Синая Ахмет Фуда, качественно иная: на ней не будет крутых поворотов и опасных для обгона участков.
Вдоль магистрали через каждые 50 километров разместятся придорожные кафе, 14 заправочных станций и пункты скорой помощи.
На дороге будут организованы стационарные пункты полиции, из которых на патрулирование отдельных участков будут выезжать мобильные группы.
Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте
4 октября, 08:00Туризм
На Новый год без чартеров: сколько стоит отдохнуть в Египте
200101
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхКаир (город)Египет
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Губернатор Омской области Александр Бурков
Бурков рассказал о дивидендах от форума Россия – Казахстан
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Китай успешно вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Кот Виктор
В авиакомпаниях рассказали об отношении к транспортировке животных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Севастополь. Крым
В России оценили планы команды Зеленского по "возвращению" Крыма
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Нейроны в головном мозге человека
Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона
Собака в кинологическом центре Нацполиции
Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машину собаку
Автомобиль Aurus Senat
Автомобильный двигатель "Кортежа" превратили в авиационный
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Президент Боливии Эво Моралес
ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
09:12В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек
09:00В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ
08:56Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лента новостейМолния