АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В декабре официально откроется новая трасса, благодаря которой время трансфера из Каира в Шарм-эш-Шейх сократится в два раза, В декабре официально откроется новая трасса, благодаря которой время трансфера из Каира в Шарм-эш-Шейх сократится в два раза, сообщает АТОР.

В Египте в тестовом режиме запустили новую трассу из Каира в Шарм-эш-Шейх. Ее длина — 342 километра, что на 200 километров короче действующей магистрали. Разрешенная скорость на построенной дороге составит 120 километров в час.

Эксперты ожидают, что путь из столицы до красноморского курорта на автотранспорте сократится с восьми-девяти до четырех часов.

Новая трасса, как заявил губернатор Южного Синая Ахмет Фуда, качественно иная: на ней не будет крутых поворотов и опасных для обгона участков.

Вдоль магистрали через каждые 50 километров разместятся придорожные кафе, 14 заправочных станций и пункты скорой помощи.