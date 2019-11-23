Светлое настоящее Китая: от массовых расстрелов к социальному кредиту

Китай свернул к рынку совсем недавно, в 1978 году. Реформы Дэн Сяопина вывели экономику Китая на заслуженное первое место в мире, но они же и привели к проблемам: сорока лет оказалось категорически недостаточно, чтобы превратить сотни миллионов неграмотных крестьян в ответственных и высококвалифицированных профессионалов.

Если вы покупали товары на "Али", вы могли на собственном опыте убедиться, что деловая культура в Китае оставляет желать лучшего: отправив вам случайно бракованный товар, типичный китайский продавец будет до последнего отрицать свою вину и упрашивать вас простить его, жалуясь на тяжелую жизнь и сложные финансовые обстоятельства.

Компартия Китая понимает проблему и считает ее серьезной. Если китайцы будут обманывать друг друга и государство, экономика не сможет нормально развиваться. Когда-то уважение к закону вколачивали в общество при помощи пуль, однако от практики массовых расстрелов в Китае давно уже отказались как от неэффективной. Сейчас смертная казнь применяется весьма выборочно, да и казнят в основном не коррупционеров, как принято у нас считать, а серийных убийц и наркоторговцев .

Высокотехнологичное решение проблемы законопослушности — не факт, что более мягкое, чем ушедшие в прошлое репрессии, — так называемый социальный кредит. Присвоение каждому гражданину рейтинга, который будет показывать: вот этого товарища можно брать на работу, с ним все в порядке, а вот этого не стоит, ибо он ленив и вороват.

Так как международным языком пока что является английский, раньше мы узнавали о системе социального кредита преимущественно из "независимых" западных источников — довольно пристрастных к Китаю. США ведут торговую войну с Китаем, так что англоязычные СМИ пытались выставить социальный кредит как тоталитарную систему порабощения рядовых граждан, ожившую киберпанковскую утопию, в которой роботы бьют людей электрическим разрядом за каждый косой взгляд в сторону портрета Вождя.

Согласно более объективным разборам, реальная ССК, система социального кредита, одновременно и мягче, и страшнее, чем казалось по первым описаниям несколько лет назад. Власти Китая не собираются никого угнетать на основании рейтинга. Власти Китая "всего лишь" собираются сделать жизнь граждан прозрачной, выложив важные факты их биографии на всеобщее обозрение

Собственно, главное уже сделано. Несколько лет назад власти Китая создали единую базу данных для сбора информации о китайцах и о китайских организациях. Эта база называется "Национальная платформа распространения кредитной информации", сокращенно НПРКИ. Слово "распространение" в названии базы стоит не случайно: правительство прикладывает значительные усилия, чтобы распространять информацию. Проводит конкурсы, раздает награды и вымпелы тем, кто создает приложения для работы с базой.

Два года назад, например, объединение транспортных организаций сделало приложение "Чэнсинь Чуньюнь". Чуньюнь — это китайский Новый год, праздник, во время которого сотни миллионов китайцев едут к себе домой, иногда через всю страну, иногда с крупной суммой денег, чтобы встретиться с родными и исполнить ритуал. Поезда, самолеты и корабли в этот момент переполнены, количество зайцев, дебоширов и вандалов превышает все мыслимые пределы.

"Чэнсинь Чуньюнь" дает возможность сфотографировать инцидент и отправить сообщение, что в таком-то вагоне такого-то поезда идет, например, пьяная драка. Если все подтверждается, нарушителя заносят в общекитайскую базу социального кредита. Традиции общественного контроля в Китае очень сильны, так что приложением пользуются вовсю — списки неудобных пассажиров быстро растут. В 2019 году возможность сфотографировать дебошира добавили и в "Вичат" — программу, которая стоит на смартфоне чуть ли не у каждого китайца.

Власти КНР даже не пытаются наказывать тех, кто плюет в коллектив. Они действуют "армейским" способом: включают в комнате свет и показывают пальцем на того, кто создает остальным проблемы. Дальше уже сами транспортные компании безо всякого понукания со стороны властей самостоятельно решают, кого не пускать в вагоны поездов и в салоны самолетов. Получается жестко и эффективно.

Вторая проблемная точка Китая — плохие долги. Во время быстрого роста всегда появляются люди, которые забывают о благоразумии, но все же как-то держатся на плаву за счет того, что экономика бурлит и им постоянно подворачиваются под руку новые выгодные операции. За такими людьми тянется шлейф сорванных сделок, просроченных кредитов и невыполненных обещаний.

Когда долгов накапливается слишком много, на такого "лаолая" подают в суд, а если он не выполняет и решение суда, его заносят в специальный черный список, который также является частью системы социального кредита. Предусмотрительные китайцы проверяют сейчас новых знакомых и новые фирмы в "Лаолай Чекере", чтобы убедиться, что их в этом черном списке нет.

Есть подобные списки и для грузоперевозок: для дальнобойщиков и для тех, кто отправляет грузы. В нем учитывают тех, кто портит груз, не платит по счетам, опаздывает и вообще создает проблемы. Готов поспорить, что первым делом диспетчеры выдают заказы тем, кто совершил уже несколько сотен рейсов, не попав при этом в серьезные происшествия.

Аналогичное приложение создано для мастеров бытовых услуг — слесарей, уборщиц, нянь, истребителей паразитов… Тут без государственной системы рейтинга вообще не обойтись, так как ремонт, например, холодильника обычному человеку может потребоваться раз в двадцать лет. Составить рейтинг специалистов по ремонту холодильников на основе личного опыта решительно невозможно.

Как видим, речь идет не о единой рейтинговой системе, как у шахматистов, когда игроков можно делить на категории по уровням мастерства, а об открытых каждому досье, куда государство заносит важную для бизнеса информацию. Дело государства — показать каждому, что товарищ Вонг бьет иногда стекла в поезде и съедает пиццу, которую ему доверили отнести клиенту. Какой конкретно рейтинг назначить товарищу Вонгу, брать его на работу или не брать, френдить его в соцсетях или банить — это уже не дело партии. Партия отходит в сторонку и скрещивает руки на груди.

Нечто подобное мы видим сейчас и в России — огромное количество локальных систем рейтинга появляется в самых разных местах. На сайтах поиска репетиторов ставят оценки репетиторам, на сайтах поиска врачей — оценки врачам, банки оценивают контрагентов, а посетители оценивают рестораны.

Отличий от китайской системы три.

Во-первых, российские стихийные системы рейтинга обычно очень неточны: и из-за маленького числа оценивающих, и из-за оплаченных отзывов, и из-за непрозрачности систем оценок.

Во-вторых, наши рейтинги закрыты, на каждого из нас не создается "досье" и мы пока что еще можем наслаждаться приватной жизнью в скрывающем наши ошибки сумраке.

Наконец, так как система рейтингов в России не насаждается сверху, как в Китае, нам не дают дополнительных очков благонадежности за членство в правящей партии, как это происходит в городе Иу, например.