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РИА Новости

Украинцы поверили в свой геноцид

08:00 23.11.2019
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyУчастница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Сегодня на Украине вновь поминают жертв страшного голода 1930-х годов, именуемого там голодомором. Говорятся пафосные речи, проводятся порой самые неожиданные мероприятия.
В 2006 году, когда президент Виктор Ющенко и подконтрольная ему Служба безопасности Украины только начинали массовый разгон "геноцидной" кампании, одна из опрашиваемых женщин в эфире Пятого телеканала (принадлежавшего Петру Порошенко) сказала с похвальным простодушием: "Праздник голодомора должен отмечаться как геноцид".
Вот с тех пор и празднуют.
Вскрывшиеся сейчас скандальные факты, связанные с богатым банкетом в честь прошлогодней годовщины голода, — наглядное свидетельство такого подхода украинской власти. Тогдашний глава государственного Института национальной памяти, один из основных идеологов современной бандеровщины Владимир Вятрович щедро потчевал гостей, съехавшихся на голодоморную конференцию. И, по данным депутата от "Слуги народа", неплохо подзаработал: "Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр".
Своеобразные банкеты в рамках голодоморного "праздника" устраивают и для народа. Правда, без канапе, как у Вятровича: это для избранных. Для простого люда — "уличный ресторан", где дают попробовать суп из хвои и коржики из листьев. По версии организаторов акции, именно этими блюдами и питались украинцы в 1930-е годы.
Владимир Вятрович
20 ноября, 17:43Акценты
И людей накормил, и себя не обидел. За что может сесть ВятровичБанкет в честь годовщины голодомора может стать роковым для бывшего "хранителя национальной памяти Украины".
Сквозь все акции проходит одна мысль: это был сознательный геноцид, устроенный коварной Москвой для полного истребления украинского этноса. Проводится прямая параллель с холокостом (Holocaust — Holodomor).
Такая пропаганда, безусловно, работает. Скажем, еще в ноябре 2006 года, накануне принятия Верховной радой закона о признании голода 30-х геноцидом, этот шаг поддерживали лишь 38,5 процента населения, а 44 процента считали неправильным. Исследование, проведенное компанией R&B Group в августе 2008 года, выявило, что 41 процент граждан видели в том голоде сознательное уничтожение украинского народа, а 44 процента полагали, что бедствие вызвано стечением обстоятельств (неурожаем) или некомпетентностью властей. Самый свежий опрос, организованный группой "Рейтинг" в текущем месяце, показал, что в геноцид верят уже 82 процента населения. Наглядный результат длительного промывания мозгов.

Что характерно: все опросы постоянно свидетельствуют о том, что "геноцидную" теорию больше всего поддерживают на западе Украины, то есть на тех территориях, которые в 30-е не входили в состав СССР, а стало быть, не сталкивались тогда ни с коллективизацией, ни с режимом Сталина.

Как неоднократно было доказано, практически все книги, выставки и фуршеты на тему советского голода обязательно сопровождаются откровенными фальшивками. Собственно, уже упомянутый старт массированной кампании по раскрутке этой темы Виктором Ющенко и архивной службой СБУ отметили выставкой, на которой львиная доля материалов была представлена фотографиями жертв страшного голода в российском Поволжье 1920-х годов. Подписи гласили: "Они шли в Харьков за хлебом. 1933 год".
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Такие фейки содержатся и в исследованиях голода 30-х, претендующих на научность, и в публикациях некогда солидных западных газет, чьи редакторы очень возмущаются, когда им указывают на их откровенную ложь и подтасовки с фотографиями.
К примеру, в Нидерландах недавно выпустили исследование под названием "Голодомор. Сталинский геноцид на Украине 1931-1933 годов". И там приводятся фотографии "жертв голода" во Львове — автор явно не в курсе того, что Галичина тогда была в Польше, а эти фото сделаны в оккупированном нацистами Львове в июне 1941 года. Но кого волнуют такие мелочи, если главная цель подобных псевдонаучных материалов — не поиск исторической правды, а стремление обвинить во всех бедах русских, Москву, Сталина и подвести все к выводу о "геноциде".

...Существует масса действительно серьезных исследований, доказывающих, что голод 1930-х затронул и Россию, и Украину, и Казахстан, не выбирая жертв по национальности. То есть это наша общая трагедия, никакого отношения к геноциду не имеющая.

Ни в коем случае нельзя снимать ответственность с руководства СССР, которое явно не просчитало масштабы неурожая и последствия изъятия зерна у крестьян, предпринятого для того, чтобы прокормить город и обеспечить стремительную индустриализацию той же Украины. Но точно так же нельзя забывать о попытках Сталина и высшего руководства Союза снабжать голодавших украинцев продуктами. Как верно заметил американский исследователь того периода Марк Таугер: зачем же спасать от голода население, если цель — его истребление?
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Нельзя игнорировать и то, что то же сталинское руководство активно проводило украинизацию. И уж тем более не стоит забывать, что исполнителями политики коллективизации и главными разоблачителями кулаков были те же украинцы, односельчане, их соседи и соплеменники. Где же здесь признаки уничтожения одной национальности другой, как это было при истреблении индейцев в США или армян в Турции?
И тем не менее после 2014 года различные парламенты мира, отдельные штаты или муниципалитеты на Западе активно кинулись признавать эту трагедию геноцидом.
Впрочем, термин "геноцид" давно уже стал инструментом внешнеполитических игрищ, не имеющих ничего общего с историей.
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Владимир ВятровичСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВиктор ЮщенкоСШАУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
После повышения пенсионного возраста в нашей стране и того что нынешняя власть делает с медициной, удивляет что Россияне еще не повери в свой геноцид от нашей власти.
23 ноября, 08:07
Nerp
5000016
Да не иссякнет на шумерских ушах густо развешенная лапша.
23 ноября, 09:02
maks.chuprin.87
920000
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