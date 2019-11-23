Жена Криса Хемсворта прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жена актера Криса Хемсворта испанская модель Эльза Патаки прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус, о котором пара объявила этим летом, сообщает Mirror.
"Он, конечно, расстроен. Все-таки Лиам посвятил десять лет этим отношениям. Сейчас у него все хорошо, — рассказала она. — Он сильный парень. Я уверена, что он заслуживает гораздо лучшего".
Модель подчеркнула, что в такой непростой ситуации поддержка старшего брата Криса стала для него огромной помощью.
"Лиам очень сблизился со своим братом в тот момент и нашел силы, чтобы двигаться дальше", — отметила Патаки.
Она имела в виду время, которое братья провели вместе, когда Лиам гостил у Криса в Байрон-Бее (Австралия) после расставания с Майли.