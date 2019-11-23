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РИА Новости

Жена Криса Хемсворта прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус

02:13 23.11.2019
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© AFP 2019 / Valerie Macon Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2019 / Valerie Macon 
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жена актера Криса Хемсворта испанская модель Эльза Патаки прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус, о котором пара объявила этим летом, сообщает Mirror.

"Он, конечно, расстроен. Все-таки Лиам посвятил десять лет этим отношениям. Сейчас у него все хорошо, — рассказала она. — Он сильный парень. Я уверена, что он заслуживает гораздо лучшего".

Модель подчеркнула, что в такой непростой ситуации поддержка старшего брата Криса стала для него огромной помощью.

"Лиам очень сблизился со своим братом в тот момент и нашел силы, чтобы двигаться дальше", — отметила Патаки.

Она имела в виду время, которое братья провели вместе, когда Лиам гостил у Криса в Байрон-Бее (Австралия) после расставания с Майли.
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