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РИА Новости

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

08:00 23.11.2019
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© REUTERS / Kiyoshi Ota/PoolПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
© REUTERS / Kiyoshi Ota/Pool
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов. Все так же активно распродает эти бумаги Пекин. Почему центробанки отказываются от вложений в трежерис и чем это грозит — в материале РИА Новости.

Рекордная продажа

В последние годы Китай был ведущим иностранным кредитором американской экономики, но из-за торговой войны принялся распродавать гособлигации США. В результате к июню этого года лидерство в списке иностранных держателей трежерис перешло к Японии. У Народного банка Китая этих бумаг осталось на 1,11 триллиона долларов, в портфеле Банка Японии — на 1,12 триллиона.
Как следует из статистики, опубликованной американским Минфином, в сентябре зарубежные инвесторы продолжили выводить средства из трежерис: чистый отток достиг 34,32 миллиарда долларов.
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Теперь главным продавцом выступила Япония, только за месяц избавившись от облигаций правительства США на 28,9 миллиарда долларов. Больший результат у Токио был лишь в феврале прошлого года — 36,68 миллиарда долларов.

Продолжает распродажи и Китай — за шесть месяцев Пекин сократил вложения в трежерис до минимальных значений с мая 2017-го — 1,102 триллиона долларов. В итоге, как отмечает Reuters, нынешний отток средств из американского госдолга стал рекордным почти за год.
Эксперты объясняют: центральные банки продают долларовые активы, чтобы поддержать национальные валюты. К тому же торговая война, развязанная Вашингтоном против Пекина, вызывает на рынке опасения массового сброса трежерис с неизбежным обвалом их стоимости. Нервозности добавляют непрерывные требования Трампа к Федрезерву США ослабить доллар и перейти к отрицательным ставкам, что резко снизит прибыльность долларовых активов.
ФРС уже начала накачку экономики необеспеченными деньгами, выкупая с рынка облигации. До конца второго квартала следующего года на это уйдет полтриллиона долларов.
Как заверил глава Федрезерва США Джером Пауэлл, регулятор лишь стремится контролировать краткосрочные ставки и не собирается стимулировать экономический рост, как это было в 2008-2014 годах.
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Массированное вливание денег в экономику посредством выкупа ценных бумаг означает, что печатный станок ФРС, пять лет находившийся в режиме ожидания, снова запустят. И какие бы термины для этого ни придумывал глава ФРС, суть одна: облигации на финансовом рынке будут скупаться на сотни миллиардов долларов, созданных "из воздуха".

Подали пример

Россия еще в прошлом году продала почти все американские активы. Сейчас в портфеле Центробанка долгосрочных трежерис — на сумму чуть более трех миллиардов долларов, краткосрочных — около семи миллиардов.
Еще в конце 2018-го Москва избавилась от этих бумаг на сумму порядка 100 миллиардов долларов. Минимизируя санкционные и долларовые риски, ЦБ сделал ставку на золото в международных резервах, а часть средств переложил в евро и юани. Этой стратегии последовал и Народный банк Китая, скидывая трежерис и запасаясь слитками.
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Еще в начале года эксперты предупреждали: если примеру Москвы последуют Пекин и Токио, кризиса на долговом рынке не избежать. И сейчас все к тому идет.

По оценкам наблюдателей, Пекин вполне мог бы избавиться от казначейских бумаг на сумму до 700 миллиардов долларов. И если к сбросу небольших объемов трежерис рынки уже привыкли, резкое увеличение продаж обернется рыночной паникой.

"У профессиональных трейдеров сразу возникнут подозрения, что терпение Пекина лопнуло, — рассуждает Джаспер Ло, главный инвестиционный стратег Eddid Securities and Futures. — Это быстро перерастет в беспокойство относительно стоимости казначейских ценных бумаг и долларовых активов. Начнется массовый сброс трежерис, который обвалит их стоимость, вызовет панику на рынке и приведет к резкому падению курса доллара".
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госдолг СШАДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФЯпонияВашингтон (штат)СШАЭкономика
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