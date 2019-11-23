Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В инстаграм-аккаунте cats_of_instagram опубликовали видео с котенком по имени Миа, передвигающимся по кровати прыжками, которые пользователи назвали "лунной походкой".

За несколько часов ролик набрал более 600 тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев, в основном шуточных.

"Невероятно", — написала @mainecoondrogo.

"Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я попробовать их еду", — прокомментировала @melissa_ramos_ .

"Маленький краб", — присоединился пользователь @chatpeluche.