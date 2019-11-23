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РИА Новости

Пользователей Сети рассмешил котенок, исполнивший "лунную походку"

00:21 23.11.2019 (обновлено: 07:16 23.11.2019)
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© cats_of_instagramСтоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
Стоп-кадр видео из аккаунта cats_of_instagram
© cats_of_instagram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В инстаграм-аккаунте cats_of_instagram опубликовали видео с котенком по имени Миа, передвигающимся по кровати прыжками, которые пользователи назвали "лунной походкой".
За несколько часов ролик набрал более 600 тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев, в основном шуточных.
"Невероятно", — написала @mainecoondrogo.
"Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я попробовать их еду", — прокомментировала @melissa_ramos_ .
"Маленький краб", — присоединился пользователь @chatpeluche.
У котенка есть свой инстаграм, который ведут его хозяева.
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