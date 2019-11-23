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РИА Новости

Договор по взаимному ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2)

03:36 23.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Акимов  / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа на переднем плане) и Президент США Джимми Картер (слева на переднем плане) перед подписанием советско-американских документов об ограничении стратегических наступательных вооружений
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа на переднем плане) и Президент США Джимми Картер (слева на переднем плане) перед подписанием советско-американских документов об ограничении стратегических наступательных вооружений
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Договор ОСВ-2 – договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанный в июне 1979 года в Вене.
1970-е годы вошли в историю как период разрядки международной напряженности. СССР и США достигли так называемого военно-стратегического паритета в области стратегических ядерных сил. Это обстоятельство положительно сказалось на взаимоотношениях между странами-членами ОВД (Организация Варшавского договора) и НАТО. Для межгосударственного диалога характерными стали переговоры о разоружении, рассуждения о благотворном влиянии хельсинского Заключительного акта, необходимости сокращения военных расходов, обуздания гонки вооружений, укрепления мер доверия, сокращения вооруженных сил в Центральной Европе и т.д.
23-24 ноября 1974 года состоялась встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда во Владивостоке, по итогам которой было подписано Совместное советско-американское заявление, в котором стороны подтвердили намерение заключить новое соглашение по ОСВ (ограничению стратегических вооружений) на срок до конца 1985 года.
После встречи во Владивостоке прошло четыре с половиной года, прежде чем в июне 1979 года в Вене был подписан Договор ОСВ-2 между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Основным положением Договора ОСВ-2 стало ограничение количества стратегических носителей на уровне 2400 единиц. Кроме этого, стороны обязались к 1 января 1981 года сократить количество носителей до 2250. Из общего количества стратегических систем только 1320 носителей могли быть оснащены головными частями с боеблоками индивидуального наведения. В число 1320 носителей с РГЧ ИН включались как ракеты наземного и морского базирования, так и тяжелые бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности. Без учета бомбардировщиков количество оснащенных РГЧ ИН носителей не должно было превышать 1200 единиц. Кроме этого, отдельное ограничение было установлено на оснащенные РГЧ ИН баллистические ракеты наземного базирования, количество которых не могло превышать 820.
В целях ограничения общего количества боезарядов, Договор ОСВ-2 устанавливал пределы на оснащение ракет боевыми блоками индивидуального наведения. В частности, запрещалось увеличивать количество боеблоков на баллистических ракетах наземного базирования, а также оснащать ракеты морского базирования более чем 14 боевыми блоками. Тяжелые бомбардировщики существующих типов не должны были оснащаться более чем 20 крылатыми ракетами, а с учетом новых бомбардировщиков среднее количество крылатых ракет, приходящихся на бомбардировщик, не должно было превышать 28. Таким образом, в отличие от ОСВ-1, в новом Договоре устанавливались определенные ограничения на количество боезарядов, которые могли быть развернуты на стратегических носителях.
В части, касавшейся баллистических ракет наземного базирования, был подтвержден запрет на сооружение новых шахтных пусковых установок и на переоборудование шахт легких ракет в шахты тяжелых. Был также установлен запрет на создание ракет более тяжелых (по стартовому и забрасываемому весу), чем существующие. Дополнительным ограничением, касавшимся ракет наземного базирования, стал запрет на орбитальные ракеты. В частности, Советский Союз должен был уничтожить или переоборудовать 18 пусковых установок орбитальных ракет Р-36, расположенных на полигоне Байконур.
В Договоре ОСВ-2 были предусмотрены меры, направленные на сдерживание процесса модернизации стратегических вооружений. Так, каждая из сторон могла развернуть не более одной новой МБР, которая могла быть оснащена 10 боезарядами.
Еще одно ограничение, касавшееся баллистических ракет наземного базирования, было включено в Протокол к Договору. Это ограничение заключалось в запрете на развертывание ракет на мобильных пусковых установках и их испытания с мобильных установок. Кроме этого, Советский Союз обязался ликвидировать мобильные ракетные комплексы "Темп-2С", которые к тому времени были развернуты в ограниченном количестве.
Ограничения, накладывавшиеся Договором на морской компонент стратегических сил, были незначительными по сравнению с теми, которые были предусмотрены для наземных ракет или стратегической авиации. В Договоре были несколько изменены правила подсчета пусковых установок баллистических ракет морского базирования, а также был наложен запрет на развертывание БРПЛ, оснащенных более чем 14 боезарядами.
В Протоколе к Договору, наряду с запретом на развертывание мобильных пусковых установок, содержался запрет на развертывание крылатых ракет морского и наземного базирования, а также на испытания и развертывание таких крылатых ракет, оснащенных несколькими боевыми блоками. Кроме этого, стороны согласились в течение срока действия Протокола не испытывать и не развертывать баллистические ракеты воздушного базирования.
Договор ОСВ-2 не был ратифицирован США первоначально под предлогом вступления советских войск в Афганистан. Впоследствии его положения американцы пытались увязать с процессом сокращения ракет средней дальности в Европе. Вместе с тем, он явился прологом к заключенному в 1991 году Договору о сокращении и ограничении СНВ (Договор СНВ-1), который существенно сократил объем СНВ по сравнению с контрольными цифрами ОСВ-2.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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