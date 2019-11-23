На широких женских плечах. Как экономика влияет на моду

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Огромные подплечники 1980-х долгое время считались одним из самых ужасных явлений в моде — и вот они снова актуальны. Может ли истинная женственность сочетаться с широкими плечами — в материале РИА Новости.

"Мода всегда возвращается" — таков популярный миф, не слишком соответствующий реальности. В последнее десятилетие мы привычно восторгались авангардизмом платьев двадцатых, изяществом моды тридцатых и пятидесятых, юношеским задором шестидесятых. Однако постоянно повторяли: "Все что угодно, лишь бы не жуткие плечи восьмидесятых".

Восьмидесятые заклеймили как "самое ужасное десятилетие в моде". Образ девушки в жакете с огромными ватными подплечниками считался крайне непривлекательным и не слишком соответствующим общепринятым представлениям о женственности.

И все же в 2017 году, благодаря коллекциям Balenciaga или Jil Sander, стало понятно: грядет новая женственность — та самая, с широкими плечами. С тех пор все больше дизайнеров показывают нам одежду с рукавами-буфф, воланами на пройме и прочими деталями, визуально меняющими фигуру.

Велики шансы, что 2020-е станут десятилетием Широких Женских Плеч. Именно так, с большой буквы. Заявить "80-е возвращаются" было бы неверно — мы просто выходим на очередной виток спирали.

Разговоры о цикличности моды основаны на стилистическом единстве разных эпох — по духу. Актуальные образы всегда связаны с представлениями о желаемой женственности. А они, в свою очередь, — с событиями "большого мира", экономическими и политическими.

© AP Photo / Michel Euler Показ Balmain в Париже, 2019 год. 1 из 4 Показ Balmain в Париже, 2019 год. © AP Photo / Michel Euler © AP Photo / Diane Bondareff Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке. 2 из 4 Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке. © AP Photo / Diane Bondareff © AP Photo / Kevin Hagen Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год. 3 из 4 Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год. © AP Photo / Kevin Hagen © AP Photo / Antonio Calanni Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане. 4 из 4 Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане. © AP Photo / Antonio Calanni 1 из 4 Показ Balmain в Париже, 2019 год. © AP Photo / Michel Euler 2 из 4 Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке. © AP Photo / Diane Bondareff 3 из 4 Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год. © AP Photo / Kevin Hagen 4 из 4 Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане. © AP Photo / Antonio Calanni

Бурные двадцатые, свободные шестидесятые, глянцевые двухтысячные — времена социальных изменений, молодежных и информационных революций, веры в блестящие перспективы. А еще — культ юности и отказ от опыта старшего поколения.

Но как только на горизонте собираются тучи, идеальный образ женщины "взрослеет": юбки удлиняются, талия возвращается на положенное ей от природы место. Возникает почти мифологическая картинка "истинной женственности", с локонами, покатыми плечами, в длинном платье.

При острой нехватке рабочих мест многие женщины выбирают дом и хозяйство, фактически освобождая деловое пространство для мужчин.

Великая депрессия тридцатых и нефтяной кризис семидесятых породили образы, вдохновившие дизайнеров в конце первого десятилетия XXI века. Сразу после обвала бирж в 2008 году мы увидели на подиумах вещи, цитирующие семидесятые: длинные юбки-колокола, шелковые комбинезоны и струящиеся платья с ярким цветочным принтом.

Военные сороковые и карьеристские восьмидесятые, подарившие миру термин "яппи", казалось бы, несравнимы. И все же нужда в рабочей силе на оборонных заводах или новые способы выхода из экономического кризиса в начале 80-х подарили дамам новые социальные и карьерные возможности. И оба десятилетия дали нам образ женщины, равной мужчине во всем.

© AP Photo Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года. 1 из 3 Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года. © AP Photo © РИА Новости / Борис Приходько Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год. 2 из 3 Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год. © РИА Новости / Борис Приходько © AP Photo / Christophe Ena Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже 3 из 3 Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже © AP Photo / Christophe Ena 1 из 3 Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года. © AP Photo 2 из 3 Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год. © РИА Новости / Борис Приходько 3 из 3 Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже © AP Photo / Christophe Ena

Она точно так же способна строить подводные лодки или подписывать многомиллионные контракты, и, соответственно, ширина ее плеч такая же, как у мужчины, — "вынесут все тяготы".