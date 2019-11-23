На широких женских плечах. Как экономика влияет на моду

Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.
Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.
Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.
Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.
Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.
Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.
Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.
Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.
Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.
Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.
Показ Balmain в Париже, 2019 год.
Показ Balmain в Париже, 2019 год.
Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.
Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.
Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.
Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.
Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.
Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.
Показ Balmain в Париже, 2019 год.
Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.
Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.
Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.
Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.
Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.
Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.
Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.
Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.
Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.
Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.
Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.
Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.
Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.
Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.
Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.
Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.
Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже
Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже
Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.
Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.
Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже