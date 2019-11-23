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РИА Новости

На широких женских плечах. Как экономика влияет на моду

08:00 23.11.2019 (обновлено: 08:42 23.11.2019)
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© AFP 2019 / Patrick KovarikПоказ Chanel в Париже, 2017 г.
Показ Chanel в Париже, 2017 г.
© AFP 2019 / Patrick Kovarik
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Мэган Виртанен. Огромные подплечники 1980-х долгое время считались одним из самых ужасных явлений в моде — и вот они снова актуальны. Может ли истинная женственность сочетаться с широкими плечами — в материале РИА Новости.
"Мода всегда возвращается" — таков популярный миф, не слишком соответствующий реальности. В последнее десятилетие мы привычно восторгались авангардизмом платьев двадцатых, изяществом моды тридцатых и пятидесятых, юношеским задором шестидесятых. Однако постоянно повторяли: "Все что угодно, лишь бы не жуткие плечи восьмидесятых".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

Выставка Гламур 80-х на ВДНХ
1 из 3

Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.

Выставка Гламур 80-х на ВДНХ
2 из 3

Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

Выставка Гламур 80-х на ВДНХ
3 из 3

Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница рассматривает модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3

Платья из собрания одежды 1980-х годов историка моды Александра Васильева, созданной ведущими модными домами: CHANEL, Christian Dior, Yves SAINT LAURENT, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, OLEG Cassini, Issey Miyake Parfums, Yohji Yamamoto The Official.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетитель фотографирует модели платьев 80-х годов из фонда историка моды Александра Васильева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Восьмидесятые заклеймили как "самое ужасное десятилетие в моде". Образ девушки в жакете с огромными ватными подплечниками считался крайне непривлекательным и не слишком соответствующим общепринятым представлениям о женственности.
© РИА Новости / А. Путята

Участницы Всесоюзного фестиваля студенческих домов моды 1988 год.

Участницы Всесоюзного фестиваля студенческих домов моды
1 из 3

Участницы Всесоюзного фестиваля студенческих домов моды 1988 год.

© РИА Новости / А. Путята
© РИА Новости / Юрий Простяков

Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.

Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале Мода-87
2 из 3

Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.

© РИА Новости / Юрий Простяков
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.

Манекенщица Маргарита Тимофеева на первом Всесоюзном фестивале Мода – 87
3 из 3

Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 3

Участницы Всесоюзного фестиваля студенческих домов моды 1988 год.

© РИА Новости / А. Путята
2 из 3

Показ моделей одежды на Всесоюзном фестивале "Мода-87". Универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Женский шерстяной костюм-тройка.

© РИА Новости / Юрий Простяков
3 из 3

Маргарита Тимофеева признана самой обаятельной манекенщицей на первом Всесоюзном фестивале "Мода-87". Во время демонстрации новых моделей одежды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
И все же в 2017 году, благодаря коллекциям Balenciaga или Jil Sander, стало понятно: грядет новая женственность — та самая, с широкими плечами. С тех пор все больше дизайнеров показывают нам одежду с рукавами-буфф, воланами на пройме и прочими деталями, визуально меняющими фигуру.
Велики шансы, что 2020-е станут десятилетием Широких Женских Плеч. Именно так, с большой буквы. Заявить "80-е возвращаются" было бы неверно — мы просто выходим на очередной виток спирали.
Разговоры о цикличности моды основаны на стилистическом единстве разных эпох — по духу. Актуальные образы всегда связаны с представлениями о желаемой женственности. А они, в свою очередь, — с событиями "большого мира", экономическими и политическими.
© AP Photo / Michel Euler

Показ Balmain в Париже, 2019 год.

Показ Balmain в Париже, 2019 год
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Показ Balmain в Париже, 2019 год.

© AP Photo / Michel Euler
© AP Photo / Diane Bondareff

Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.

Показ коллекции Calvin Klein весна-лето 2019 в Нью-Йорке
2 из 4

Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.

© AP Photo / Diane Bondareff
© AP Photo / Kevin Hagen

Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.

Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 г.
3 из 4

Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.

© AP Photo / Kevin Hagen
© AP Photo / Antonio Calanni

Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.

Показ коллекции Jil Sander осень-зима 2019-20 на Неделе моды в Милане
4 из 4

Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.

© AP Photo / Antonio Calanni
1 из 4

Показ Balmain в Париже, 2019 год.

© AP Photo / Michel Euler
2 из 4

Показ коллекции Calvin Klein весна- лето — 2019 в Нью-Йорке.

© AP Photo / Diane Bondareff
3 из 4

Показ коллекции Марк Якобс на Неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год.

© AP Photo / Kevin Hagen
4 из 4

Показ коллекции Jil Sander осень-зима — 2019-20 на Неделе моды в Милане.

© AP Photo / Antonio Calanni
Бурные двадцатые, свободные шестидесятые, глянцевые двухтысячные — времена социальных изменений, молодежных и информационных революций, веры в блестящие перспективы. А еще — культ юности и отказ от опыта старшего поколения.
Но как только на горизонте собираются тучи, идеальный образ женщины "взрослеет": юбки удлиняются, талия возвращается на положенное ей от природы место. Возникает почти мифологическая картинка "истинной женственности", с локонами, покатыми плечами, в длинном платье.
При острой нехватке рабочих мест многие женщины выбирают дом и хозяйство, фактически освобождая деловое пространство для мужчин.
© AP Photo / BeadЖенская мода 1930-х годов.
Женская мода 1930-х годов
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Женская мода 1930-х годов.
© AP Photo / Bead
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанк

Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.

Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год
2 из 5

Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.

© РИА Новости / Владимир Первенцев
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© РИА Новости / Яков Берлинер

Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.

Демонстрация моделей на художественно-техническом совете
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Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.

Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week
4 из 5

Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.

Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе
5 из 5

Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 5
Женская мода 1930-х годов.
© AP Photo / Bead
2 из 5

Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год.

© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
3 из 5

Общесоюзный дом моделей обуви. Демонстрация моделей на художественно-техническом совете 1976 год.

© РИА Новости / Яков Берлинер
4 из 5

Показ дебютной коллекции Маши Кравцовой в рамках Russian Fashion Week, 2008 год.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5

Показ коллекции модельера Валентина Юдашкина в Гостином Дворе. Москва, 2008 год.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Великая депрессия тридцатых и нефтяной кризис семидесятых породили образы, вдохновившие дизайнеров в конце первого десятилетия XXI века. Сразу после обвала бирж в 2008 году мы увидели на подиумах вещи, цитирующие семидесятые: длинные юбки-колокола, шелковые комбинезоны и струящиеся платья с ярким цветочным принтом.
Военные сороковые и карьеристские восьмидесятые, подарившие миру термин "яппи", казалось бы, несравнимы. И все же нужда в рабочей силе на оборонных заводах или новые способы выхода из экономического кризиса в начале 80-х подарили дамам новые социальные и карьерные возможности. И оба десятилетия дали нам образ женщины, равной мужчине во всем.
© AP Photo

Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.

Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон 9 марта 1943 года
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Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.

© AP Photo
© РИА Новости / Борис Приходько

Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.

Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной
2 из 3

Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.

© РИА Новости / Борис Приходько
© AP Photo / Christophe Ena

Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже

Показ коллекции Balmain осень-зима 2019-2020 в Париже
3 из 3

Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже

© AP Photo / Christophe Ena
1 из 3

Коллекция дизайнера Нормана Хартнелла, Лондон, 9 марта 1943 года.

© AP Photo
2 из 3

Модели костюмов из сукна художника-модельера Надежды Федоскиной. 1987 год.

© РИА Новости / Борис Приходько
3 из 3

Показ коллекции Balmain осень-зима — 2019-2020 в Париже

© AP Photo / Christophe Ena
Она точно так же способна строить подводные лодки или подписывать многомиллионные контракты, и, соответственно, ширина ее плеч такая же, как у мужчины, — "вынесут все тяготы".
Мода всегда зеркало, в котором отражаются важные социальные процессы. Уже понятно, что без женских трудовых ресурсов выйти из вялотекущего экономического кризиса прошедшего десятилетия не удастся. Женственность 2020-х будет сильной и мощной. Мы еще немного покривимся и пофыркаем, а потом привыкнем к жакетам с подплечниками и даже начнем находить в них истинную красоту.
Показ коллекции Alexandre Vauthier. Парижская неделя высокой моды, осень-зима 2014
10 ноября, 08:00Культура
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231101
КультураСтиль жизниChanelBalenciaga
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