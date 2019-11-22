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РИА Новости

Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона

23:51 22.11.2019 (обновлено: 23:59 22.11.2019)
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© Fotolia / SSilver Нейроны в головном мозге человека
Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона, выяснили ученые из Финляндии. Об этом сообщает MedicalXpress.
Как отметил руководитель научной группы Филип Шеперьянс, у значительной части пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может возникать в кишечнике — задолго до проявления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.
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"Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение", — сказал невролог.
С 1998-го по 2014 год научная группа наблюдала за воздействием антибиотиков на 13 976 пациентов с болезнью Паркинсона и 40 697 здоровых добровольцев. Выяснилось, что употребление этих лекарственных препаратов было связано с развитием недуга.
Риск возникновения болезни Паркинсона сильнее всего повышали антибиотики широкого спектра действия и действующие против анаэробных бактерий и грибков.
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Ученые выяснили, какой фактор повышает риск развития болезни Паркинсона
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РИА НаукаБолезнь ПаркинсонаФинляндия
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