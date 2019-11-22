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РИА Новости

Шахназаров призвал сохранить московский кинотеатр "Соловей"

23:47 22.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Карен Шахназаров
Режиссер Карен Шахназаров
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Московский кинотеатр "Соловей" не старый и его надо сохранить, считает режиссер Карен Шахназаров.
Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как писали в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
"Очень жаль. Это действительно замечательный кинотеатр, может, единственный в своем роде в Москве. Он всегда показывал разнообразные программы. Я согласен с теми, кто считает, что его надо сохранить. Я однозначно за то, чтобы его сохранить", - сказал Шахназаров в интервью РИА Новости.
"Я не знаком с нюансами, но кинотеатр однозначно очень хороший и жаль, что вокруг него все это творится. Конечно, хотелось бы, чтобы он сохранился. Тем более, он, в принципе, не старый. Может, его надо реставрировать, но он построен в конце 80-х годов", - отметил режиссер.
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Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.
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КультураКиноцентр "Соловей"Карен ШахназаровМоскваРоссия
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