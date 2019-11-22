Шахназаров призвал сохранить московский кинотеатр "Соловей"

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Московский кинотеатр "Соловей" не старый и его надо сохранить, считает режиссер Московский кинотеатр "Соловей" не старый и его надо сохранить, считает режиссер Карен Шахназаров

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как писали в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

"Очень жаль. Это действительно замечательный кинотеатр, может, единственный в своем роде в Москве. Он всегда показывал разнообразные программы. Я согласен с теми, кто считает, что его надо сохранить. Я однозначно за то, чтобы его сохранить", - сказал Шахназаров в интервью РИА Новости.

"Я не знаком с нюансами, но кинотеатр однозначно очень хороший и жаль, что вокруг него все это творится. Конечно, хотелось бы, чтобы он сохранился. Тем более, он, в принципе, не старый. Может, его надо реставрировать, но он построен в конце 80-х годов", - отметил режиссер.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков направил на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой рассмотреть вопрос приобретения в государственную собственность земельного участка и расположенного на нем киноцентра "Соловей", в мэрии пообещали рассмотреть данное обращение.