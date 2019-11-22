Врач назвала продукты, от которых чаще всего заражаются сальмонеллезом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", в каких продуктах чаще всего встречается сальмонелла и какие меры предосторожности помогут снизить риск заболевания.
По словам врача, сальмонелла очень часто встречается в мясе и рыбе, особенно если они долгое время пролежали в холодильнике. Поэтому Соломатина призвала при покупке обращать внимание на внешний вид и запах мяса и продуктов из него.
"Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта", — пояснила врач.
Кроме того, велик риск заразиться сальмонеллезом от молочной продукции.
"Особенно опасно фермерское молоко, которое еще не прошло процедуру пастеризации", — уточнила Соломатина.
Поэтому обязательно нужно покупать промаркированную "молочку" с актуальными сроками годности.
Диетолог также призвала быть внимательным при покупке рыбы. По ее словам, сейчас в ней очень много бактерий.
"Особенно это касается речных сортов рыбы. Они фактически все непригодны для употребления. Даже заядлые рыбаки об этом говорят", — подчеркнула Соломатина.
Она также посоветовала тщательно промывать продукты проточной водой перед употреблением, подчеркнув, что даже фрукты и овощи могут быть источником сальмонеллы.
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Соломатина обратила внимание, что бактерией заражена каждая четвертая курица, поэтому необходимо быть очень внимательными при выборе яиц и мяса птицы.
Она подчеркнула, что наличие опасной палочки никак не сказывается на вкусе продуктов, поэтому ее трудно определить при употреблении готовой пищи.
"Единственный способ не отравиться – это соблюдать нормы хранения продуктов и не покупать просроченную пищу", — заключила Соломатина.