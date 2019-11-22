Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T23:25+0300
https://ria.ru/20191122/1561496064.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/29219/53/292195361_0:2:3001:1690_1036x0_80_0_0_62c3dcccd2f6acb9dc32afbc0c49071b.jpg
РИА Новости

Врач назвала продукты, от которых чаще всего заражаются сальмонеллезом

23:25 22.11.2019
3205
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПродажа мяса птицы
Продажа мяса птицы
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Продажа мяса птицы. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", в каких продуктах чаще всего встречается сальмонелла и какие меры предосторожности помогут снизить риск заболевания.
По словам врача, сальмонелла очень часто встречается в мясе и рыбе, особенно если они долгое время пролежали в холодильнике. Поэтому Соломатина призвала при покупке обращать внимание на внешний вид и запах мяса и продуктов из него.
"Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта", — пояснила врач.
Кроме того, велик риск заразиться сальмонеллезом от молочной продукции.
Отварной картофель
12 ноября, 08:59
Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
"Особенно опасно фермерское молоко, которое еще не прошло процедуру пастеризации", — уточнила Соломатина.
Поэтому обязательно нужно покупать промаркированную "молочку" с актуальными сроками годности.
Диетолог также призвала быть внимательным при покупке рыбы. По ее словам, сейчас в ней очень много бактерий.
"Особенно это касается речных сортов рыбы. Они фактически все непригодны для употребления. Даже заядлые рыбаки об этом говорят", — подчеркнула Соломатина.
Она также посоветовала тщательно промывать продукты проточной водой перед употреблением, подчеркнув, что даже фрукты и овощи могут быть источником сальмонеллы.
Конфеты
5 ноября, 09:00
Диетолог назвала самые вредные сладости
Соломатина обратила внимание, что бактерией заражена каждая четвертая курица, поэтому необходимо быть очень внимательными при выборе яиц и мяса птицы.
Она подчеркнула, что наличие опасной палочки никак не сказывается на вкусе продуктов, поэтому ее трудно определить при употреблении готовой пищи.
"Единственный способ не отравиться – это соблюдать нормы хранения продуктов и не покупать просроченную пищу", — заключила Соломатина.
3464177
Обсудить 1
Елена СоломатинаЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Нейроны в головном мозге человека
Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Стокгольм
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Автомобиль Aurus Senat
Автомобильный двигатель "Кортежа" превратили в авиационный
Рентгеновский снимок, на котором видна игла, которую врачи, когда-то удалявшие аппендикс Николаю, забыли в животе
В Чебоксарах мужчина 17 лет прожил с иглой в животе
Работа коллекторского агентства
Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
Лента новостейМолния