Врач назвала продукты, от которых чаще всего заражаются сальмонеллезом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Диетолог Елена Соломатина рассказала " Вечерней Москве ", в каких продуктах чаще всего встречается сальмонелла и какие меры предосторожности помогут снизить риск заболевания.

По словам врача, сальмонелла очень часто встречается в мясе и рыбе, особенно если они долгое время пролежали в холодильнике. Поэтому Соломатина призвала при покупке обращать внимание на внешний вид и запах мяса и продуктов из него.

"Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, еще один признак испорченного продукта", — пояснила врач.

Кроме того, велик риск заразиться сальмонеллезом от молочной продукции.

"Особенно опасно фермерское молоко, которое еще не прошло процедуру пастеризации", — уточнила Соломатина.

Поэтому обязательно нужно покупать промаркированную "молочку" с актуальными сроками годности.

Диетолог также призвала быть внимательным при покупке рыбы. По ее словам, сейчас в ней очень много бактерий.

"Особенно это касается речных сортов рыбы. Они фактически все непригодны для употребления. Даже заядлые рыбаки об этом говорят", — подчеркнула Соломатина.

Она также посоветовала тщательно промывать продукты проточной водой перед употреблением, подчеркнув, что даже фрукты и овощи могут быть источником сальмонеллы.

Соломатина обратила внимание, что бактерией заражена каждая четвертая курица, поэтому необходимо быть очень внимательными при выборе яиц и мяса птицы.

Она подчеркнула, что наличие опасной палочки никак не сказывается на вкусе продуктов, поэтому ее трудно определить при употреблении готовой пищи.