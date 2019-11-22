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РИА Новости

Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

23:14 22.11.2019
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© AFP 2019 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2019 / Saul Loeb
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Экс-агент Центрального разведывательного управления США Джерри Чан Шин Ли получил 19 лет за шпионаж в пользу Китая, говорится в решении суда.
Ранее Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа. Он признался также в том, что получил беспрецедентные 850 тысяч долларов от офицеров разведки Китая за информацию о работе ЦРУ. Прокуроры добивались 20-летнего срока, а защита просила 10 лет тюрьмы, в результате суд практически удовлетворил требования прокуроров.
Обвинение заявило, что Ли раскрыл Китаю имена восьми источников ЦРУ, которых он сам же завербовал в годы своей работы на управление.
Ли заявил, что раскаивается в своих действиях.
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