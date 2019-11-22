Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Ранее Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа. Он признался также в том, что получил беспрецедентные 850 тысяч долларов от офицеров разведки Китая за информацию о работе ЦРУ. Прокуроры добивались 20-летнего срока, а защита просила 10 лет тюрьмы, в результате суд практически удовлетворил требования прокуроров.