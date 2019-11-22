Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T23:11+0300
https://ria.ru/20191122/1561495907.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156123/59/1561235948_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_2fda92ea0b0040e895a20bde2be48d92.jpg
РИА Новости

В Боливии суд арестовал семерых причастных к взрыву стены нефтезавода

23:11 22.11.2019
194
© AP Photo / Natacha PisarenkoВоенный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Суд Эль-Альто назначил предварительное заключение для семи человек, задержанных после подрыва стены нефтезавода боливийской нефтегазовой корпорации YPFB в Сенкате по обвинению в терроризме.
"Судья постановил предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро и реабилитационном центре Калаума для лиц, участвовавших в разрушении государственной собственности", - сообщил в пятницу в ходе пресс конференции прокурор Эль-Альто Уильям Алаве, которого цитирует Боливийское информагентство.
По сообщениям местных СМИ, в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFB. При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми манифестантов в ходе операции в районе нефтезавода в Эль-Альто.
Уголовное дело, изначально открытое по обвинениям в уничтожении государственного имущества и природных богатств, было расширено и дополнено обвинениями в терроризме.
Эво Моралес в Мехико
Вчера, 20:50
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
001005
Обсудить 0
Смена власти в БоливииЛа-Пас (департамент)Эво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Экс-агент ЦРУ получил 19 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии открыли новое дело о коррупции против сына Болсонару
Эво Моралес в Мехико
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
Полиция Колумбии
В Колумбии возле участка полиции взорвали заминированный грузовик
Уильям Барр
Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна
Режиссер Карен Шахназаров
Шахназаров призвал сохранить московский кинотеатр "Соловей"
Автомобиль скорой помощи в Мексике
В Мексике 10 человек погибли в двух крупных ДТП
Буэнос-Айрес
Аргентина отзывает 17 "политических" послов
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил перспективу полного запрета электронных сигарет
Машина службы скорой помощи в США
В Калифорнии электричка врезалась в брошенный на путях фургон
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
В Абхазии после стрельбы в Сухуме призвали усилить борьбу с криминалом
Полицейский в Германии
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен оценил проведение заседания конституционного комитета Сирии
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за новой волны протестов
Джон Болтон
Болтон пояснил, кто вернул ему доступ к его микроблогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
Лента новостейМолния