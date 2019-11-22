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РИА Новости

В Абхазии после стрельбы в Сухуме призвали усилить борьбу с криминалом

23:05 22.11.2019
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© SputnikНа месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
На месте стрельбы в центре Сухума, Абхазия. 22 ноября 2019
© Sputnik
СУХУМ, 22 ноя - РИА Новости. Провластная партия "Форум народного единства Абхазии" после перестрелки в центре Сухума выступила с призывом к депутатам парламента республики с просьбой быстрее принять закон по борьбе преступностью.
Ранее неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума. По данным МВД, два человека погибли и четверо пострадали. Среди пострадавших 22-летняя официантка, которая находится в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.
"Совершено дерзкое преступление, создающее угрозу жизни граждан Абхазии, стабильности и безопасности государства. Форум народного единства обращается к депутатам народного собрания – парламента, выдвинутым от нашей партии, с предложением проинициировать безотлагательное рассмотрение и принятие законопроекта по борьбе с организованной преступностью, который был представлен в высший законодательный орган страны президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в марте 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
В заявлении уточняется, что проект закона предусматривает внесение поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Абхазии с целью усиления борьбы с оргпреступностью.
"Документ призван дополнить уголовный кодекс новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений", - сказано в сообщении.
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