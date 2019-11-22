Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T22:46+0300
https://ria.ru/20191122/1561495283.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"

22:43 22.11.2019 (обновлено: 22:46 22.11.2019)
20656
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аудитория российского телевидения "умирает" со скоростью миллион зрителей в год, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"А аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями. Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении", — сказала Симоньян в эфире программы "Итоги недели с Романом Бабаяном" на радиостанции "Говорит Москва".
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести
1 августа, 19:28Сказано в эфире
Слышали новость? Телевидение скоро умрет. Почему?Почему россияне всё меньше доверяют телевидению? Кто такие "заемщики-маргиналы"? И зачем нужны новые законы для поддержки классической музыки? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
По ее словам, государство не было обеспокоено тем, чтобы создавать собственные инструменты и возможность с их помощью "достучаться до населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись". Симоньян добавила, что в России выросло целое поколение, которое "Путина никогда не видело и не слышало".
"Они где его должны увидеть и услышать? Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах", — сказала она.
Симоньян также подчеркнула, что мессенджер Telegram не пользуется большой популярностью у россиян, но при этом является достаточно влиятельной площадкой.
"В публичных каналах Telegram сложилась самая пророссийская, самая патриотическая повестка из подобных платформ. Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают патриотические, наши позиции, в отличие от того же YouTube, где днем с огнем не найдешь человека, который, как сейчас говорят, готов "не зашквариться" и поддержать что бы то ни было, связанное с государством", — добавила Симоньян.
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
23 августа, 12:28Сказано в эфире
"Телевидение и интернет перестали конкурировать". Эксперт о будущем ТВТелевидению прочат скорую гибель, кажется, с самого момента появления интернета. А оно живет и даже не особо теряет зрителей. Специалист по телевизионному рынку Анна Толоконникова рассказала в эфире радио Sputnik, как телевидение будет меняться.
422551311735
Обсудить 91
YouTubeРоман БабаянМаргарита СимоньянРоссияМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А что она хотела? Превратили ТВ в одно грязное бесконечное ток шоу и поражаются что людей от помоев отвернуло..
22 ноября, 23:07
Сергей Норд
183300116
какие они все глупые и эта Симонян в том числе народу нужны деньги и уровень жизни и безопасности и Путин это не может предложить только ухудшение поэтому не важно где он будет себя продвигать народу он становится все менее интересен и ТВ стало менее популярно из-за этого дайте людям хлеба и зрелищ и возможно они снова станут смотреть, а патриотизма одного мало им как говориться сытым не будешь
22 ноября, 22:54
mmm rrr
643004116
Рекомендуем
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Нейроны в головном мозге человека
Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Астероид над Землей
"Роскосмос" сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния