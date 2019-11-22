Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"

"Телевидение и интернет перестали конкурировать". Эксперт о будущем ТВ Телевидению прочат скорую гибель, кажется, с самого момента появления интернета. А оно живет и даже не особо теряет зрителей. Специалист по телевизионному рынку Анна Толоконникова рассказала в эфире радио Sputnik, как телевидение будет меняться.