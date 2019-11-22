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РИА Новости

Аргентина отзывает 17 "политических" послов

22:32 22.11.2019 (обновлено: 22:49 22.11.2019)
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Правительство Маурисио Макри в Аргентине отзывает 17 дипломатических представителей страны, которые были назначены политическим решением и не являлись карьерными дипломатами, чиновники должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента.
"Упомянутые должностные лица должны вернуться на территорию страны 9 декабря 2019 года", - говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.
Новые послы Аргентины будут назначены в Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Мексике, Перу, Парагвае и Уругвае, Коста-Рике, Испании, Португалии, Китае и США, а также при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).
Отдельным указом был также отозван представитель Аргентины в Ватикане.
Десятого декабря президентская власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу и его партнеру на выборах, избранному вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.
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