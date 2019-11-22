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РИА Новости

Болтон обвинил Белый дом в блокировании доступа к личному Twitter

22:23 22.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что доступ к его персональному Twitter с момента отставки был заблокирован Белым домом.
"С момента отставки в качестве советника по нацбезопасноти Белый дом отказывался возвращать мне доступ к моему личному Twitter-аккаунту. Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать", - написал он в Twitter.
Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября. Президент объяснил это решение расхождением позиций и вскоре назначил на пост советника по нацбезопасности своего спецпосланника по делам заложников Роберта О'Брайена.
Новые сообщения в Twitter Болтона появились лишь спустя два с половиной месяца после отставки. Предыдущие посты датированы именно 10 сентября. В последнем Болтон сообщил, что уходит с поста советника Трампа.
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