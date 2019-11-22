Болтон обвинил Белый дом в блокировании доступа к личному Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября. Президент объяснил это решение расхождением позиций и вскоре назначил на пост советника по нацбезопасности своего спецпосланника по делам заложников Роберта О'Брайена.

Новые сообщения в Twitter Болтона появились лишь спустя два с половиной месяца после отставки. Предыдущие посты датированы именно 10 сентября. В последнем Болтон сообщил, что уходит с поста советника Трампа.