Глава ПМР заявил о неизменности курса на независимость Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подчеркнул неизменность курса на независимость Приднестровья.
"Народ высказался за независимость Приднестровья. Народ устал, он высказался, мы идем в этом фарватере и никуда с него не свернем. Этим людям, политикам, которые заявляют, как там (в Кишиневе) прекрасно жить, надо вникнуть в вопросы, в суть проблем. Если им так нравится жить в Молдове, пусть они приезжают в Кишинев и живут там. Не надо нас туда тянуть", - сказал Красносельский в пятницу в эфире телеканала "ТСВ".
В сентябре 2006 года на всенародном референдуме абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.