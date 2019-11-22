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Война в Сирии
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РИА Новости

Российская военная полиция отчиталась о патрулировании в Сирии

22:09 22.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира - Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса - Швихан в провинции Ракка, Аджами – Мембидж, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
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По его словам, армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Кобани - Метрас - отметка 509 - Квайрес.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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