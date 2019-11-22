В Чебоксарах мужчина 17 лет прожил с иглой в животе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Чебоксарах врачи обнаружили медицинскую иглу в теле мужчины через 17 лет после операции. Об этом сообщает телеканал НТВ.
В 2002 году местному жителю Николаю Пакову удалили аппендикс, после чего у него начались сильные боли в животе. Мужчина обратился за помощью к врачам, но они не могли понять, в чем причина неприятных ощущений. Медики ставили чебоксарцу гастрит, панкреатит и другие диагнозы, однако ни один из них не был верным.
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"Проходил ФГДС в год два раза, колоноскопию несколько раз делал. И на всех результатах пишут, что все хорошо", — отметил Паков.
Мужчина следовал всем медицинским указаниям, похудел на десять килограммов, но сильные боли не прекращались.
В этом году один из специалистов решил отправить пациента на рентген, где выяснилось, что во время удаления аппендикса врачи оставили у него в животе медицинскую иглу. Хирургический инструмент сразу удалили.
"Я успокоился, домой приехал и сразу уснул. А так спать не мог", — рассказал Николай.
Чебоксарец решил доказать ошибку хирургов и добиться от врачей компенсации за причиненный моральный ущерб, а также траты на ненужные лекарства и обследования.
"При проведении любой операции на брюшной или плевральной полостях производится подсчет бинтов, иных перевязочных материалов, салфеток. Получается, что в 2002 году при проведении операции медики забыли в теле пациента иглу", — прокомментировала инцидент юрист Елена Алексеева.