В Чебоксарах мужчина 17 лет прожил с иглой в животе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Чебоксарах врачи обнаружили медицинскую иглу в теле мужчины через 17 лет после операции. Об этом сообщает телеканал НТВ

В 2002 году местному жителю Николаю Пакову удалили аппендикс, после чего у него начались сильные боли в животе. Мужчина обратился за помощью к врачам, но они не могли понять, в чем причина неприятных ощущений. Медики ставили чебоксарцу гастрит, панкреатит и другие диагнозы, однако ни один из них не был верным.

"Проходил ФГДС в год два раза, колоноскопию несколько раз делал. И на всех результатах пишут, что все хорошо", — отметил Паков.

Мужчина следовал всем медицинским указаниям, похудел на десять килограммов, но сильные боли не прекращались.

В этом году один из специалистов решил отправить пациента на рентген, где выяснилось, что во время удаления аппендикса врачи оставили у него в животе медицинскую иглу. Хирургический инструмент сразу удалили.

"Я успокоился, домой приехал и сразу уснул. А так спать не мог", — рассказал Николай.

Чебоксарец решил доказать ошибку хирургов и добиться от врачей компенсации за причиненный моральный ущерб, а также траты на ненужные лекарства и обследования.