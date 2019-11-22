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РИА Новости

Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной

22:05 22.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я считаю, что это законно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли законным желание США сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
По его словам, задача США состоит в том, чтобы работать с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и гарантировать, что они являются жизнеспособным игроком в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил". Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
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Джеффри указал, что SDF взяли на себя управление этими месторождениями, "сохраняя контроль над тем, чтобы они не попали в руки ИГ*, что является самой важной задачей для США". "Мы не делаем ничего противозаконного, "Сирийские демократические силы" продолжают работать на этих нефтяных месторождениях, как и раньше, и мы будем содействовать этой работе", - отметил Джеффри.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриСирийские демократические силыВойна в СирииМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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