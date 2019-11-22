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РИА Новости

В Свердловской области загорелся жилой дом на площади 600 "квадратов"

21:58 22.11.2019
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© Fotolia / Tobias ArhelgerПожарная машина
Пожарная машина
© Fotolia / Tobias Arhelger
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом загорелся на площади 600 квадратных метров в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Ис на улице Ленина горит двухэтажный многоквартирный жилой дом на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с пожаром в настоящее время ведут 12 человек и пять единиц техники.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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МЧС РФСвердловская областьПроисшествия
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