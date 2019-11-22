В Свердловской области загорелся жилой дом на площади 600 "квадратов"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом загорелся на площади 600 квадратных метров в Нижнетуринском городском округе Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Ис на улице Ленина горит двухэтажный многоквартирный жилой дом на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с пожаром в настоящее время ведут 12 человек и пять единиц техники.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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