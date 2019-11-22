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РИА Новости

Призерами и победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 540 человек

21:56 22.11.2019
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© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"Участники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс
© Фото : Инновационно-образовательный комплекс "Техноград"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Призерами и победителями V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стали 540 человек, сообщает пресс-служба РСВ.
Заключительный день чемпионата – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – прошел в пятницу в Москве. Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась на ВДНХ. Организатором конкурса выступило министерство просвещения РФ. Финальные соревнования, в которых приняли участие более 1800 человек, проходили по 62 основным и 31 презентационной компетенции. Мастерство участников чемпионата оценивали свыше 500 экспертов: представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В организации и проведении чемпионата помогали более 400 волонтёров.
"В этом году в региональных этапах чемпионата "Абилимпикс" участвовали свыше 10 тысяч человек, а в финал вышли более 1800 конкурсантов. В итоге 540 человек стали призерами и победителями конкурса. Помимо соревнований, была организована обширная деловая программа. Одну из сессий провела наша платформа "Россия – страна возможностей" – дискуссионную панель под названием "Конкурсы "Абилимпикс" как модель социального лифта для людей с ограниченными возможностями здоровья". На ней мы обсудили вместе с самими участниками "Абилимпикса", как конкурсы профессионального мастерства позволяют найти себя в жизни и становятся социальным лифтом", – приводятся в сообщении слова руководителя проектов АНО "Россия – страна возможностей" Луки Горубина.
Спикерами деловой программы финала стали представители университетов, крупных компаний и банков, в том числе ЦБ РФ, Газпромбанка, банка ПСБ, концерна "Калашников".
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"Приятно осознавать, что движение продолжает развиваться. Каждую компетенцию сопровождают очень мощные работодатели, которые имеют влияние в регионах нашей страны. Это очень здорово, потому что чемпионат действительно стал площадкой, где можно найти мотивированных к труду людей с инвалидностью. Наша главная задача - через систему конкурсов "Абилимпикс" показывать, какие профессии востребованы на рынке труда и включить как можно большее количество людей с ОВЗ во все сферы жизни общества", – отметила ректор РГСУ Наталья Починок.
АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ . Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" возглавляет президент России.
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