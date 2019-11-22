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РИА Новости

Медведев поддержал идею льгот студентам-медикам для первичного звена

20:12 22.11.2019 (обновлено: 22:12 22.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии "Единой России"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал идею обеспечивать жильем и предоставлять налоговые льготы для учащихся-медиков, которые будут работать в первичном звене.
"С этим я согласен, давайте в этом направлении будем работать. Здесь просто деньги на это надо закладывать - это довольно значительные средства, это не только "Земский врач" (программа - ред.). Это широкая прослойка людей, которые этим будут заниматься. Это правильно будет - думать, как это решить, тем более что объективно ... человек учится... ему говорят "езжай очень далеко да еще и без перспектив получить там жилье", то, конечно, не пройдет так, нам надо думать, как это решать", - сказал Медведев в ходе встречи с активом партии "Единая Россия" в ответ на вопрос о возможности введения льгот и предоставления жилья для студентов-медиков, которые принимаются по целевому набору на бюджетные места и должны будут работать в медучреждениях первичного звена.
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В августе президент РФ Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения. Он поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена и инициировать подготовку соответствующих региональных программ. В начале октября премьер Дмитрий Медведев утвердил разработанные принципы модернизации.
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" реализуются в стране с 2012 и 2018 года соответственно. Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.
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