Медведев поддержал идею льгот студентам-медикам для первичного звена

"С этим я согласен, давайте в этом направлении будем работать. Здесь просто деньги на это надо закладывать - это довольно значительные средства, это не только "Земский врач" (программа - ред.). Это широкая прослойка людей, которые этим будут заниматься. Это правильно будет - думать, как это решить, тем более что объективно ... человек учится... ему говорят "езжай очень далеко да еще и без перспектив получить там жилье", то, конечно, не пройдет так, нам надо думать, как это решать", - сказал Медведев в ходе встречи с активом партии "Единая Россия" в ответ на вопрос о возможности введения льгот и предоставления жилья для студентов-медиков, которые принимаются по целевому набору на бюджетные места и должны будут работать в медучреждениях первичного звена.