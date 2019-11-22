В Анапе загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"

Пожар в строящемся здании торгового центра Lotte Plaza в Москве

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Камыш загорелся на площади порядка 1500 квадратных метров в Анапе Камыш загорелся на площади порядка 1500 квадратных метров в Анапе Краснодарского края , возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"В районе хутора Чембурка происходит горение камыша на площади 1500 квадратных метров. До ближайшего населенного пункта - 300-400 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация жителей населенного пункта не проводится. В 21.00 мск пожар удалось локализовать на площади 1500 "квадратов".

"Работу пожарных осложняет сильный ветер и труднодоступность очагов возгорания", - добавил представитель ведомства.