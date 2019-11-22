В Анапе загорелся камыш на площади 1,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Камыш загорелся на площади порядка 1500 квадратных метров в Анапе Краснодарского края, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе хутора Чембурка происходит горение камыша на площади 1500 квадратных метров. До ближайшего населенного пункта - 300-400 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация жителей населенного пункта не проводится. В 21.00 мск пожар удалось локализовать на площади 1500 "квадратов".
"Работу пожарных осложняет сильный ветер и труднодоступность очагов возгорания", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, на месте пожара в настоящее время работают 60 человек и 21 единица техники.
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