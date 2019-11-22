Международные виноделы назвали Россию крупным игроком виноградарства

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Международная организация виноградарства и Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) считает Россию важным игроком виноградарского и винодельческого сектора, заявила гендиректор OIV Регина Вандерлинде.

"Россия представляет большую важность для OIV как крупная страна этого сектора, виноградарского и винодельческого, по своим показателям", - сказала она в ходе Международной научно-практической конференции по актуальным вопросам виноделия.

Она рассказала, что в 2018 году площадь виноградников в мире составляла 7,4 миллиона гектаров, почти эквивалентно показателям 2017 года, а также обратила внимание на устойчивую, с 2014 года, тенденцию уменьшения их площади. "Это связано, прежде всего, с уменьшением площади виноградников в таких странах, как Турция, Иран, США, Португалия", - сообщила Вандерлинде. По оценке OIV, почти 51% площадей виноградников в мире приходится на пять стран - Испанию, Китай, Францию, Италию и Турцию. Площадь виноградников в РФ, которая сейчас занимает 19 место, оценивается примерно в 92 тысячи гектаров.

Что касается производства вина, то показатели 2019 года в среднем предварительно оцениваются в 263 миллиона гектолитров, примерно на 10% меньше, чем в 2018 году. Сокращение мировых объемов производства во многом связано с климатическими условиями. Так, в Северном полушарии, прежде всего, в странах ЕС, неблагоприятное влияние оказали заморозки и засуха: производство в Европе сократилось на 15%, до 156 миллионов гектолитров. "Наибольшее увеличение наблюдается в РФ – на 7%, в целом (производство – ред.) оценивается в 6 миллионов гектолитров. В США, на которые приходится 12% от общего производства вина в Северном полушарии, объем производства составил 23,6 миллиона гектолитров, на 1% меньше", - сообщила Вандерлинде.

Она добавила, что выпуск вина в Южном полушарии оценивается в 54 миллиона гектолитров, или 20% от мирового производства, но снижение в целом больше, чем в северной части, например, на 10% в Аргентине, на 7% - в Чили, а климатические условия и засуха в ЮАР привели к тому, что объем составил только 9,7 миллиона гектолитров, на 9,7% ниже среднего пятилетнего показателя.