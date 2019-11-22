Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T21:23+0300
https://ria.ru/20191122/1561494157.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

МЧС предложило закрепить в законе понятие "оправданного риска"

21:23 22.11.2019
352
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Понятие "оправданного риска" предлагается закрепить на законодательном уровне, что позволит обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий на шахтах. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Разработчиком проекта является МЧС РФ.
За последние 10 лет при проведении 377 спасательных операций на объектах горной выработки было спасено более 26 тысяч шахтеров, при этом погибли 23 спасателя.
"В последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителя горноспасательных работ как не обеспечившего достаточные меры безопасности. Наиболее характерным примером является авария, произошедшая в 2010 году на шахте "Распадская", - отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".
Психологи МЧС
17 сентября, 00:18
Психологи МЧС помогли почти 140 тысячам россиян пережить трагедии за 20 лет
В пояснительной записке подчеркивается, что в соответствии с обвинительным заключением прокуратуры, руководитель горноспасательных работ обвиняется как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок.
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
"Данные меры позволят спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности", - отмечается в пояснительной записке.
Шахта Схидкарбон в поселке Юрьевка Луганской области, где произошел взрыв метана
10 октября, 03:04
В России аварий при горнорудных работах за год стало меньше почти вдвое
501011
Обсудить 0
МЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Работники АМПП пройдут психиатрическое освидетельствование
Amazon
Amazon оспорил заключение контракта Пентагона с Microsoft
Логотип Google
В Совфеде оценили ужесточение политрекламы в Google
Владимир Путин дает присягу Президента Российской Федерации. Справа – первый Президент России Борис Ельцин
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля, заявил Юмашев
Президент России Борис Ельцин выступает с традиционным новогодним обращением к гражданам России
Юмашев рассказал о записи новогоднего обращения Ельцина в 1999 году
Буэнос-Айрес
Аргентина отзывает 17 "политических" послов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения "умирает"
Эво Моралес в Мехико
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
Заседание Верховной рады Украины
Госбюро расследований возбудило дело о слежке за депутатами Рады
Автомобиль Aurus Senat
Автомобильный двигатель "Кортежа" превратили в авиационный
Гусеничная автономная платформа Маркер
Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Международные виноделы назвали Россию крупным игроком виноградарства
Пожарная машина
В Свердловской области загорелся жилой дом на площади 600 "квадратов"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит рабочую встречу с активом местных и первичных отделений партии Единой России
Медведев счел понятие ветхого фельдшерско-акушерского пункта излишним
Женщина расплачивается в кассе
Власти ХМАО сочли отказ семье в пособии из-за 14 рублей законным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
10:35Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
10:35СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна
10:33В Крыму прокомментировали стратегию Киева по "возвращению" полуострова
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
Лента новостейМолния