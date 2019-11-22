МЧС предложило закрепить в законе понятие "оправданного риска"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Понятие "оправданного риска" предлагается закрепить на законодательном уровне, что позволит обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий на шахтах. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на Понятие "оправданного риска" предлагается закрепить на законодательном уровне, что позволит обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий на шахтах. Об этом говорится в проекте закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

За последние 10 лет при проведении 377 спасательных операций на объектах горной выработки было спасено более 26 тысяч шахтеров, при этом погибли 23 спасателя.

"В последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителя горноспасательных работ как не обеспечившего достаточные меры безопасности. Наиболее характерным примером является авария, произошедшая в 2010 году на шахте "Распадская" , - отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

В пояснительной записке подчеркивается, что в соответствии с обвинительным заключением прокуратуры, руководитель горноспасательных работ обвиняется как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок.

В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.