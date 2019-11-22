Источник сообщил о гибели демонстранта в ходе протестов в Багдаде

"Один из демонстрантов погиб. Десятки пострадали от удушья во время столкновений с силами безопасности около моста аль-Ахрар. Силы безопасности продолжают широко использовать слезоточивый газ. Причина смерти демонстранта на данный момент не установлена, он (мог скончаться - ред.) от боевых патронов или слезоточивого газа ", - сообщил источник.