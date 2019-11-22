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РИА Новости

Источник сообщил о гибели демонстранта в ходе протестов в Багдаде

20:57 22.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
БАГДАД, 22 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, десятки пострадали в пятницу в ходе столкновений в иракской столице Багдаде, заявил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека.
"Один из демонстрантов погиб. Десятки пострадали от удушья во время столкновений с силами безопасности около моста аль-Ахрар. Силы безопасности продолжают широко использовать слезоточивый газ. Причина смерти демонстранта на данный момент не установлена, он (мог скончаться - ред.) от боевых патронов или слезоточивого газа ", - сообщил источник.
Источник также добавил, что иракские силы безопасности без объяснения причин задержали двух медицинских работников.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.
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протестыБагдад (город)ИракВ мире
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