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РИА Новости

В Курске около 40 тысяч человек остались без тепла

20:57 22.11.2019 (обновлено: 21:24 22.11.2019)
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© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления
© Fotolia / vlad_imir
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Около 40 тысяч человек остались без теплоснабжения в Курске, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
По данным ведомства, 22 ноября в 16.24 мск на Курской ТЭЦ Северо-Западного района (филиал "Квадра" — "Курская генерация") зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до тысячи тонн в час.
"В 18.10 мск ... в районе улицы Студенческая отключен участок подающего трубопровода тепловой магистрали номер два диаметром 800 миллиметров для устранения повреждения между тепловыми колодцами... Нарушено теплоснабжение: жителей 159 жилых многоквартирных домов (около 40 тысяч человек); социально значимых объектов — семь", — указывается в сообщении. Планируемое время восстановления теплоснабжения — 23 ноября.
При этом, по информации "Квадры", число отключённых потребителей составляет 20 тысяч.
"Наши специалисты вывели в ремонт ветхий участок тепломагистрали по ул. Студенческая. Место повреждения локализовано, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие нештатной ситуации. Сейчас мы откачиваем воду, чтобы приступить к замене поврежденного фрагмента трубопровода. В работах задействованы 28 сотрудников ремонтных бригад и 7 единиц спецтехники компании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Квадры".
Филиал "Курская генерация" — обособленное подразделение ПАО "Квадра". Создано в 2015 году. Основные виды деятельности: производство электрической энергии, производство тепловой энергии, передача, распределение и сбыт тепловой энергии, эксплуатация и ремонт теплосетевого комплекса.
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ЖКХПАО КвадраМинистерство энергетики РФКурскПроисшествия
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