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РИА Новости

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

20:53 22.11.2019 (обновлено: 22:26 22.11.2019)
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CC0 / StockSnap / CoffeeПриготовление кофе
Приготовление кофе
CC0 / StockSnap / Coffee
Приготовление кофе. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
По его словам, кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно. Более того, кофеин помогает противостоять онкологическим заболеваниям. И это еще не вся польза, которую можно получить от этого напитка.
"Регулярное употребление кофе снижает риск развития деменции и диабета", — добавил кардиолог.
Он считает допустимым пить в день до четырех чашек бодрящего напитка.
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А красное вино, вопреки расхожему мнению о его пользе для организма, даже в небольших количествах может вызвать аритмию, рассказал Брюк.
Кроме того, по словам врача, жесткая вода не опасна для сосудов, так как известь из воды просто не может попасть и осесть на их стенках.
"Известь из питьевой воды не накапливается в организме", — пояснил он.
Кроме того, уверен специалист, силовые тренировки полезны сердечникам, так как регулярные занятия с весами укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.
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