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РИА Новости

Работники АМПП пройдут психиатрическое освидетельствование

20:51 22.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Администратор московского парковочного пространства (АМПП) готов выделить 2,5 миллиона рублей на проведение психиатрического освидетельствования работников, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.
"Оказание услуг по проведению психиатрических освидетельствований работников, направленных заказчиком", - говорится в материалах. Отмечается, что освидетельствование включает в себя осмотр врача-психиатра и электроэнцефалографию.
Заказчиком услуг выступает ГКУ АМПП. Максимальная цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей. Услуги будут оказываться выбранным исполнителем, начиная "с даты подписания контракта в течение 703 календарных дней". Заявки принимаются до 19 декабря.
ГКУ АМПП было создано в октябре 2012 года для реализации проекта платных парковок. ГКУ "АМПП" обеспечивает работу московского паркинга и отвечает за функционирование его инфраструктуры, администрирование дохода от платных парковок, а также контролирует соблюдение парковочных правил.
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Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
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