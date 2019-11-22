Работники АМПП пройдут психиатрическое освидетельствование

Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве

"Оказание услуг по проведению психиатрических освидетельствований работников, направленных заказчиком", - говорится в материалах. Отмечается, что освидетельствование включает в себя осмотр врача-психиатра и электроэнцефалографию.

Заказчиком услуг выступает ГКУ АМПП. Максимальная цена контракта составляет 2,5 миллиона рублей. Услуги будут оказываться выбранным исполнителем, начиная "с даты подписания контракта в течение 703 календарных дней". Заявки принимаются до 19 декабря.