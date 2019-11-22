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РИА Новости

Москвичи смогут сэкономить более 20 тысяч рублей в год благодаря МЦД

20:42 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Москвичи благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД) смогут сэкономить на проезде более 20 тысяч рублей в год, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Теперь МЦД, МЦК и метрополитен работают как единая сеть с едиными тарифами, что очень выгодно для пассажиров. Так, благодаря новой тарифной системе МЦД и бесплатной пересадке на метро и МЦК пассажиры Москвы смогут экономить до 22 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выгодными поездки на МЦД будут и для жителей Московской области - они смогут сэкономить до 79 тысяч рублей в год.
Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Объем средств, которые сэкономят пассажиры МЦД-1 и МЦД-2, оценивается в 7 миллиардов рублей в год.
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