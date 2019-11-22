Москвичи смогут сэкономить более 20 тысяч рублей в год благодаря МЦД

"Теперь МЦД, МЦК и метрополитен работают как единая сеть с едиными тарифами, что очень выгодно для пассажиров. Так, благодаря новой тарифной системе МЦД и бесплатной пересадке на метро и МЦК пассажиры Москвы смогут экономить до 22 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выгодными поездки на МЦД будут и для жителей Московской области - они смогут сэкономить до 79 тысяч рублей в год.

Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в сутки. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области. Объем средств, которые сэкономят пассажиры МЦД-1 и МЦД-2, оценивается в 7 миллиардов рублей в год.