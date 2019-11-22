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РИА Новости

Во Владимирской области перенесли столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги

20:37 22.11.2019
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Столбы ЛЭП, стоящие посреди отремонтированной дороги под Владимиром, перенесли, а директора дорожной фирмы уволили, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
В середине ноября в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлена дорога, где прямо на дорожном полотне стоят столбы линии электропередачи. Они появляются внезапно, и, по словам автора видео, могут стать причиной ДТП.
По данным администрации региона, это отремонтированный участок муниципальной автодороги "Фоминки – Заозёрье" в Гороховецком районе. Реконструкция ещё не завершена, официальный срок сдачи объекта – начало декабря 2019 года.
При этом о том, что посреди дороги стоят столбы, в департамент транспорта и дорожного хозяйства не сообщили ни представители администрации Гороховецкого района, ни подрядчик. Губернатор региона Владимир Сипягин потребовал разобраться в ситуации, которая могла привести к трагедии.
"Столбы по поручению губернатора с дороги убрали сразу же, как только о них стало известно. Также был уволен начальник Вязниковского ДРСУ, который отвечал за безопасность на объекте", - рассказал собеседник.
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По его словам, причиной увольнения стало то, что начальник не обеспечил соблюдение всех необходимых мер безопасности до завершения работ на объекте. При этом представитель обладминистрации подчеркнул, что движение на дороге еще не было открыто официально.
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Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
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