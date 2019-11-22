Врезки региональных телеканалов появятся в эфире ОТР 29 ноября

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В 68 субъектах РФ 29 ноября начнется вещание врезок региональных телеканалов в эфире В 68 субъектах РФ 29 ноября начнется вещание врезок региональных телеканалов в эфире Общественного телевидения России (ОТР) , сообщил РИА Новости замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

Как сообщалось ранее, программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.

"Двадцать девятого ноября в 68 субъектах РФ начнется вещание региональных врезок местных ТВ-каналов в рамках эфира ОТР", - сказал Волин.

По словам замминистра, из 68 телекомпаний, которые начнут вещание на ОТР, 31 телеканал берет весь предоставленный объем в пять часов: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. Еще 16 регионов могут заполнить собственной продукцией пока только два часа в день, а три региона выбрали один час в день.

Как сообщил Волин, в четырех субъектах (Камчатка, Псковская область, Республика Алтай и Чукотка) не определен общедоступный региональный канал, имеющий право на вещание во врезке цифрового федерального канала, поэтому там будет идти федеральная версия ОТР. Крым и Севастополь отказались от участия в проекте, там также будет транслироваться федеральная версия. Сохранится она и для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Кроме того, отметил замминистра, еще в семи регионах по итогам консультаций с Наблюдательным советом ОТР местные врезки временно откладываются, это Ивановская, Владимирская, Курганская, Иркутская и Кировская области, а также Хабаровский край и Республика Хакассия.