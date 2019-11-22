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РИА Новости

Врезки региональных телеканалов появятся в эфире ОТР 29 ноября

20:26 22.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В 68 субъектах РФ 29 ноября начнется вещание врезок региональных телеканалов в эфире Общественного телевидения России (ОТР), сообщил РИА Новости замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Как сообщалось ранее, программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
"Двадцать девятого ноября в 68 субъектах РФ начнется вещание региональных врезок местных ТВ-каналов в рамках эфира ОТР", - сказал Волин.
По словам замминистра, из 68 телекомпаний, которые начнут вещание на ОТР, 31 телеканал берет весь предоставленный объем в пять часов: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. Еще 16 регионов могут заполнить собственной продукцией пока только два часа в день, а три региона выбрали один час в день.
Алексей Волин
18 ноября, 15:20
Волин: возникшие при "врезке" региональных ТВ-программ техпроблемы решены
Как сообщил Волин, в четырех субъектах (Камчатка, Псковская область, Республика Алтай и Чукотка) не определен общедоступный региональный канал, имеющий право на вещание во врезке цифрового федерального канала, поэтому там будет идти федеральная версия ОТР. Крым и Севастополь отказались от участия в проекте, там также будет транслироваться федеральная версия. Сохранится она и для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Кроме того, отметил замминистра, еще в семи регионах по итогам консультаций с Наблюдательным советом ОТР местные врезки временно откладываются, это Ивановская, Владимирская, Курганская, Иркутская и Кировская области, а также Хабаровский край и Республика Хакассия.
"Данное решение не является окончательным, и мы надеемся, что количество телеканалов, имеющих врезки на ОТР, обязательно увеличится", - отметил он.
Регионы в цифре
5 ноября, 12:53
Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинОбщественное телевидение РоссииРоссияОбщество
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